Terza dose di vaccino per il sindaco de Pascale: "Il più bel regalo che possiamo farci per le feste"

"E anche la terza dose è fatta!". Il sindaco Michele de Pascale venerdì si è sottoposto alla terza dose di vaccino contro il Covid all'hub vaccinale. Il primo cittadino, condividendo sui social le fotografie delle tre somministrazioni del siero anticovid, non ha perso l'occasione per rilanciare l'appello ai cittadini a vaccinarsi: "Il regalo più bello che possiamo farci in queste feste, a noi stessi e ai nostri cari".