Torna il contest fotografico dedicato a Marina di Ravenna. Dopo il successo dell’edizione invernale, la gara fotografica organizzata dalla Pro Loco torna con l’obiettivo di promuovere tra i cittadini la riscoperta, la conoscenza e la valorizzazione di Marina di Ravenna incentivando la promozione del territorio. Dal primo agosto al 15 settembre, per partecipare basterà immortalare un angolo della località balneare e pubblicarla sul proprio profilo (che deve essere impostato come “pubblico”) con l’hashtag #MDRSUMMER2022 e il tag @prolocomarinadiravenna. Si potrà partecipare pubblicando fino a tre foto per partecipante.

Le foto che avranno ottenuto più “like” al termine del Contest potranno essere selezionate ed inserite nel calendario Marina di Ravenna 2023. Il calendario sarà consegnato gratuitamente in 5 copie ai partecipanti scelti. Una commissione di esperti potrà selezionare e segnalare altre fotografie meritevoli sulla base di criteri di originalità e qualità e il materiale selezionato potrà essere utilizzato per una mostra fotografica alla galleria FaroArte.

I partecipanti potranno prendere parte gratuitamente ad uno dei tour (Marina Storica, escursione naturalistica Photo Trek e Bunker Tour) organizzati ad agosto e settembre da Riviera Experience a Marina di Ravenna, seguendo le istruzioni nella pagina del sito marinadiravenna.org dedicata al contest fotografico, dove è specificata anche la programmazione. Nella stessa pagina si trova il regolamento completo del concorso. Il materiale selezionato potrà essere inserito nel calendario Marina di Ravenna 2023. Il calendario sarà consegnato gratuitamente in 5 copie ai partecipanti scelti.