Torna il mercato in piazza a Villa San Martino

Da venerdì 3 settembre torna l’appuntamento con il mercato a Villa San Martino di Lugo che, come accadeva ogni venerdì della prima metà dell’anno, avrà luogo settimanalmente dalle 15 alle 19 in Piazza Montevecchi. Il mercato era stato sospeso durante il periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, infatti l’ultimo appuntamento si era svolto il 25 giugno. Per l’occasione si potranno ritrovare le bancarelle dell’ortofrutta e del pesce. L’iniziativa è partita a gennaio di quest’anno per dare un ulteriore servizio agli abitanti della frazione.