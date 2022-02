Tra cozze e cappelletti l'Italia a Morsi di Chiara Maci arriva a Ravenna

Mercoledì 9 febbraio alle 22 su Food Network (canale 33), e disponibile anche in streaming su Discovery+, andrà in onda la puntata dedicata a Ravenna de “L’Italia a Morsi”. La trasmissione culinaria, condotta da Chiara Maci, è ripartita dal 16 gennaio con la quarta stagione: un viaggio nelle regioni italiane alla scoperta di antiche tradizioni culinarie e di nuovi trend legati ad esse. In ogni puntata la conduttrice va alla scoperta dei produttori locali e delle specialità del Bel Paese, incontrando i custodi della tradizione culinaria italiana che hanno deciso di aprire le porte della loro casa, ma soprattutto della loro cucina, con la formula dell’home restaurant.

Nella puntata dedicata a Ravenna - girata l'estate scorsa - Chiara Maci visita la città e, dopo aver scoperto tutti i segreti sulla cozza selvatica di Marina di Ravenna e assistito alla preparazione dei cappelletti di magro, cucinerà con la cuoca Cristina un menu della tradizione locale. Già nel 2020 la food blogger aveva girato una puntata del suo programma nel ravennate, innamorandosi della nostra piadina.