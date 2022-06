Troppi rifiuti abbandonati: nuove fototrappole per incastrare gli 'sporcaccioni'

Alla luce dei ripetuti abbandoni di rifiuti fuori dai cassonetti delle Isole Ecologiche di Base di Villa Inferno, sono state installate le fototrappole in due punti del quartiere, via Cervara e via Molinella. In queste settimane sono infatti pervenute in Comune numerose segnalazioni da parte del Consiglio di zona e di cittadini, che denunciano il fenomeno.

Le fototrappole hanno lo scopo di filmare condotte scorrette e sanzionare i responsabili. Si tratta di uno strumento di dissuasione, che intende anche sostenere i comportamenti corretti, evidenziando condotte che si discostano da quelle di tanti cittadini onesti, rispettosi delle regole e che tengono alla cura e al decoro della città. L’abbandono incontrollato dei rifiuti su aree pubbliche, oltre a creare un danno significativo al decoro cittadino, determina anche un notevole impegno economico per gli interventi straordinari di rimozione dei rifiuti.