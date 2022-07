Mentre passano sull'argine trovano un'auto con il cadavere di una donna: "Abbiamo cercato di aiutarla, pensavamo fosse svenuta"

Sono ancora un po' scossi dopo quanto accaduto martedì sera, quando durante un tranquillo giro serale si sono imbattuti nel cadavere di una donna, trovata morta in auto sull'argine del fiume Lamone a Russi. A scoprire il corpo della vittima, la 39enne bagnacavallese Giuseppina Gagliardi, sono stati due amici che stavano passando sull'argine poco prima delle 21.

"Stavamo passando da lì quando il mio amico Mario mi ha detto 'Qui c'è qualcosa che non va', aveva notato l'auto nel fosso - spiega Valentin - Ci siamo fermati ma non siamo riusciti subito a vedere che dentro l'auto c'era una persona". "Quando ce ne siamo accorti ho provato ad aprire lo sportello del passeggero, ma era bloccato - continua Mario - Così ho aperto uno sportello posteriore e ho provato a toccare la donna e a parlarle per cercare di farla riprendere e aiutarla, pensavamo fosse svenuta. Poi sono uscito perchè l'auto era inclinata e rischiavamo di cadere".

I due amici hanno subito chiamato i soccorsi del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. "Abbiamo aspettato l'arrivo dei soccorsi e abbiamo indicato loro la posizione dell'auto, visto che non era così facile vederla - aggiunge Valentin - Quando ci hanno detto che era morta siamo rimasti di sasso. Ci hanno spiegato che probabilmente aveva avuto un malore prima di finire nel fiume. Meno male che si è fermata contro un albero, appena pochi metri più indietro e sarebbe finita nel fiume, con tutte le difficoltà del caso". "Ora sto bene, ieri sera ero sotto shock. Abbiamo fatto solo quello che dovevamo fare, altro purtroppo non è stato possibile", conclude Mario.