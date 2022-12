Trovato l'accordo per lo storico ristorante di Fosso Ghiaia, il titolare: "Non andrà all'asta"

Grande scompiglio ha destato in questi giorni la notizia dell'avvio di un bando d'asta per la proprietà degli immobili del ristorante La Campaza di Fosso Ghiaia. Un procedimento che avrebbe portato all'asta il 10 febbraio edifici e aree di parcheggio dello storico locale per una superficie commerciale complessiva di circa 3500 metri quadrati. Il tutto con un prezzo di partenza di 2 milioni e mezzo e un rialzo minimo di 125mila euro. Una vicenda che ha creato molta apprensione, tenendo conto che si parla di un'attività che, proprio nel 2022, ha festeggiato i 40 anni dalla fondazione.

Ma a rassicurare clienti e affezionati ci pensa lo stesso titolare del ristorante, Gilles Donzellini, che afferma: "Non andrà all'asta". Si tratterebbe infatti di un procedimento partito a seguito del trasferimento di crediti da un istituto a un fondo bancario. "Eravamo già pronti con un'offerta - spiega il ristoratore - intanto però il procedimento è andato avanti". Come sottolinea Donzellini ora "l'accordo con il fondo è stato trovato" e nelle prossime settimane la situazione dovrebbe risolversi senza giungere, di fatto, all'asta.

Quindi nulla dovrebbe mutare nella gestione dello storico ristorante della famiglia Donzellini e dell'adiacente villaggio delle Cicogne. Una storia, quella de La Campaza, iniziata nel 1982 quando, in un terreno incolto della campagna ravennate detto "e campaz", vicino al piccolo borgo di Fosso Ghiaia, l'11 luglio aprirono i cancelli di un piccolo chiosco di piadina e cocomeri. Lo gestiva la signora Piera, in dolce attesa, mentre il marito Fausto Donzellini si dedicava alle opere di bonifica e risanamento dell'area.