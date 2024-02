Truffa del 'finto incidente' per estorcere soldi e gioielli a un'anziana: denunciati due giovani

Un caso di truffa nei confronti di un'anziana si è verificato di recente ad Alfonsine ed è stato scoperto in breve tempo dai Carabinieri. Ad architettare il tutto sarebbero stati una venticinquenne e un ventunenne, entrambi di origini campane, denunciati per truffa in concorso e sostituzione di persona. I Carabinieri di Alfonsine hanno ricostruito i fatti partendo dal dicembre scorso, quando una pensionata 90enne, residente nel comune, aveva ricevuto una telefonata da un sedicente “maresciallo dei carabinieri”, informandola che la figlia, poco prima, aveva provocato un grave incidente stradale.

Nel rassicurare la donna sulle condizioni di salute della figlia, tuttavia, la persona al telefono avvertiva l'anziana che la ragazza, essendo l’unica responsabile del sinistro, rischiava ritiro di patente e arresto se non avesse immediatamente pagato la somma di diecimila euro. Per risolvere subito la questione, il sedicente sottufficiale, suggeriva all’anziana la consegna della somma in contanti a un avvocato di sua fiducia. E poco dopo si era infatti presentato sull’uscio di casa una ragazza spacciatasi per avvocato la quale, approfittando dello stato di panico della 90enne, si sarebbe fatta consegnare la somma disponibile contante di 1800 euro mentre, come garanzia del debito residuo, le richiedeva gioielli in oro in suo possesso che l'anziana ha consegnato assieme alla fede nuziale. Non appena la 90enne si è resa conto insieme ai propri familiari di essere stata raggirata, ha allertato i Carabinieri del posto che, in breve tempo, sono riusciti a identificare i due indagati che avevano fatto rientro in Campania, denunciandoli entrambi.