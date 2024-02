Truffe, furti e 18 patenti ritirate: Carabinieri impegnati in tutto il ravennate

Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna finalizzati a prevenire e reprimere fenomeni delittuosi e il consumo di sostanze stupefacenti e l’abuso di bevande alcooliche. In particolare i controlli dei militari si sono concentrati presso le aree dei centri cittadini e del litorale, notoriamente luoghi di aggregazione giovanile.

Nello specifico, i servizi predisposti hanno permesso di controllare oltre 600 veicoli e identificare più di 250 persone, elevare diverse sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada connesse all’abuso di alcool, anche tra giovani neopatentati, con il conseguente ritiro di 18 patenti di guida, per 4 delle quali la violazione ha comportato anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

I controlli hanno permesso di individuare due persone, una italiana e l’altra straniera, entrambe sanzionate e segnalate amministrativamente alla Prefettura quali detentori di sostanza stupefacente per uso personale, perché trovati in possesso di dosi di hashish e marijuana. Tali condotte prevedono la sospensione da uno a 12 mesi della patente di guida, carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi.

Nell’ambito dell’attività sono stati denunciati in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria un uomo italiano per tentata truffa poiché durante lo scorso mese, a Riolo Terme, attraverso artifizi e raggiri aveva truffato un faentino, dal quale aveva tentato di farsi accreditare sul proprio conto corrente 3.000 euro tramite bonifici.

È stata denunciata anche una donna straniera per furto aggravato, per aver sottratto alcune bottiglie di bevande alcooliche e una borsa con documenti e denaro per 50 euro in un supermercato di Massa Lombarda.