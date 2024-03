Un'associazione faentina premiata ai 'Wembrace Awards 2024' di Bebe Vio

L'associazione faentina 'Insieme a Te', creatrice della struttura balneare per persone con disabilità di Punta Marina, è stata premiata ai WEmbrace Awards 2024, serata di celebrazione dell'inclusione organizzata da art4sports di Bebe Vio. L’iniziativa ha avuto come tema centrale "Whynot?!", che ha rappresentato una dichiarazione, un’affermazione di possibilità, un’intenzione che diventa azione e cambiamento, movimento inarrestabile che, partendo da diverse direzioni, unisce tutti nel perseguimento dello scopo dell’evento, ossia quello di “abbracciare” e includere.

Nel corso della kermesse, svoltasi giovedì 21 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano, sono state celebrate 15 storie finaliste, scelte da una Giuria d’eccezione e suddivise nelle rispettive “sfere d’interesse”, che rappresentano esperienze concrete di innovazione, inclusione e valorizzazione della diversità, e cinque di esse sono state premiate dalla stessa Giuria come WEmbracer 2024 e introdotte dalle parole dei celebranti Gabriele Corsi, Giorgio Pasotti, Helen Nonini, Katia Follesa e Massimiliano Rosolino.

Tra le storie premiate spicca quella dell'associazione Insieme a Te, vincitrice nella 'Sfera Ourselves' e rappresentata dalla presidente Debora Donati, premiata dall'ex campione di nuoto e personaggio televisivo Massimiliano Rosolino. Debora ha commentato con emozione: "Ricevere questo premio rappresenta un onore immenso e un riconoscimento tangibile del nostro impegno per l'inclusione. Fin dal primo giorno l'obiettivo dell'associazione Insieme a Te è quello di creare un mondo in cui tutti, indipendentemente dalle proprie capacità, possano vivere esperienze positive e gratificanti. Ringraziamo di cuore Art4sport onlus per averci dato l'opportunità di condividere la nostra storia e per il suo instancabile lavoro nel promuovere una società più inclusiva".

L'associazione Insieme a Te

L'associazione Insieme a Te nasce a Faenza da un sogno di Dario, faentino affetto da sla, e dalla volontà della moglie Debora, delle figlie e degli amici di creare una struttura attrezzata e assistita che consentisse la balneazione ad ospiti affetti da ogni tipo di invalidità. Grazie al contributo di tanti sostenitori, l’associazione nel tempo è cresciuta e ha acquistato sussidi e attrezzature di supporto e ha continuato ad accogliere gratuitamente centinaia di persone nella propria struttura balneare attrezzata: dal 2018 sono stati infatti accolti oltre 1000 ospiti supportati da più di 1600 volontari. Allo stabilimento, nel 2022 si è affiancata la gestione di 7 appartamenti accessibili destinati all’accoglienza degli ospiti della spiaggia e dei loro familiari.

Insieme a Te inoltre organizza, specialmente nelle scuole, iniziative, concorsi e progetti di sensibilizzazione sulla disabilità in generale e su malattie specifiche come la sla e le malattie neuromuscolari, promuovendo così tra le persone, soprattutto tra i giovani, un coinvolgimento umano, sensibilizzazione e inclusione sociale.

Da anni l'associazione collabora con Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e con il Centro Clinico Nemo (Network di riferimento per la diagnosi, la cura e l’assistenza sulle malattie neuromuscolari) mentre ad inizio 2024 sono state attivate due nuove collaborazione con lo Ior - Istituto Oncologico Romagnolo e con Dynamo Camp.