Un'opera per raccontare Zaccagnini: premiati 12 studenti del liceo artistico

Nella propria attività di sensibilizzazione sulla figura di Benigno Zaccagnini, che si rivolge in primo luogo agli studenti delle scuole superiori, l’associazione intitolata allo statista democristiano ha coinvolto quest’anno, per la prima volta, il Liceo Artistico di Ravenna.

Grazie al contributo fornito dall’associazione, al Liceo è stato attivato un Laboratorio pomeridiano di potenziamento del mosaico coordinato dalla professoressa Elena Pagani. Sono stati ammessi 12 allievi, selezionati in base alla media scolastica, che hanno realizzato varie opere, una delle quali doveva essere ispirata alla passione di Zaccagnini per le arti e la musica.

Il soggetto è stato selezionato tramite un concorso a premi destinato agli allievi delle classi dell’Indirizzo Arti Figurative Pittura/Mosaico del Liceo: la scelta è caduta su un dipinto di Atma Emma Tazzari della classe 4^ E, dal titolo “Sl’è not us farà dé”. Da questo è stato tradotto un mosaico 50x70 in smalto vetroso, smalto d’oro e materiale lapideo. Gli autori sono stati premiati in chiusura d’anno scolastico da Roberto Mariani, Presidente dell’Associazione, accompagnato da alcuni soci tra cui Cristina Mazzavillani Muti.

Studenti premiati inoltre: Federica Dapporto, Melania Mondino, Sara Nenni, Alice Zauli, Ester Borgo, Giada Masotti, Elena Racchini, Giorgia Zini, Sara Aceti, Rachele Foschi, Alice Landriscina, Grejsi Majnishta.