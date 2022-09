Un percorso formativo gratuito per proprietari di cani per l’acquisizione del "patentino"

Il Comune di Cervia-Ufficio Anagrafe Canina, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda USL della Romagna-Ravenna e con l’Associazione Arca 2005-Canile di Cervia, organizza un corso formativo rivolto ai proprietari di cani e a chi ha intenzione di prenderne uno. L’obiettivo è imparare a conoscere meglio il proprio cane e a gestirlo in modo responsabile, fornire informazioni utili per evitare errori comuni e migliorare il rapporto e la convivenza tra cane e persone.

Il fine è quello di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale, conoscere le responsabilità civili e penali dei proprietari e dei detentori nonché le regole di convivenza e di pubblica sicurezza. Al termine del corso, a tutti i partecipanti che supereranno il test di valutazione finale verrà consegnato il “Patentino”.

Le iscrizioni si raccolgono entro il 26 settembre 2022 e il numero massimo è di 30 partecipanti. Ai primi 15 iscritti che frequentano il corso e superano il test finale viene offerto uno sconto su un pacchetto di lezioni pratiche presso il Centro Cinofilo BdogS-Cannuzzo di Cervia, che si tengono nei mesi autunnali. Gli incontri si svolgono nella Saletta di Piazza XXV Aprile dalle 20,30 alle 22,30 tutti i giovedì dal 6 ottobre al 3 novembre con prova pratica e test finale venerdì 4 novembre. Questi i relatori del corso: Andrea Malmerenda (Medico veterinario specializzato in comportamento animale); Cristina Liverani (Medico veterinario Servizio Veterinario AUSL della Romagna-Ravenna); Silvia Tonon (Educatore cinofilo professionista riconosciuto dal CSEN e OPES cinofilia); Matteo Galliani (Medico veterinario-Direttore Sanitario del Canile di Cervia); Maria Adinolfi (Presidente Associazione Arca 2005 -OdV).