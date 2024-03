"Un Poster per la Pace": il concorso dei Lions invita le scuole a 'sognare'

Ogni anno, dal 1988, i Lions Club di tutto il mondo organizzano il concorso "Un Poster per la Pace" presso le scuole locali e i gruppi giovanili. Questo concorso incoraggia i giovani di tutto il mondo, dagli undici ai tredici anni, ad esprimere artisticamente il proprio concetto di pace ed a creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo; ogni anno viene proposto un tema originale.

Per l'anno sociale 2023-2024, il tema del concorso è “Osate sognare”.

Hanno preso parte al concorso, a livello locale, oltre 1500 studenti di 13 Scuole Medie del Comune di Ravenna, sponsorizzate dai Lions Club Ravenna Host, Ravenna Dante Alighieri e Ravenna Romagna Padusa: Enrico Mattei, Don Minzoni, Mario Montanari, Guido Novello, Vincenzo Randi, Ricci Muratori, San Pier Damiano, Istituto Tavelli, Manara Valgimigli, Goffredo Zignani, San Vincenzo De Paoli, Accademia degli Studi e Romolo Gessi.

Per ogni scuola sono stati selezionati i tre poster più significativi in relazione al tema del Concorso; gli autori ed i loro insegnanti, unitamente ai Dirigenti scolastici degli Istituti di appartenenza, verranno premiati sabato 9 marzo 2024 alle ore 9.00, alla Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, in viale Farini 14, Ravenna. A tutti gli studenti primi classificati verrà consegnato un premio e un attestato di riconoscimento da parte dei Lions Club Sponsor, ai Dirigenti Scolastici, ai Professori ed a tutti gli Studenti che hanno partecipato al concorso, verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.