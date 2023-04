Un tour ai Caraibi o alle Maldive, ma in 3D con i visori di realtà aumentata

Nei giorni scorsi, presso le aule di Faventia Sales a Faenza, si è tenuto un evento organizzato da Assoform Romagna per presentare "Tourfly", la piattaforma di realtà virtuale ideata da Wap Agency per il settore turistico, evento al quale hanno partecipato più di 70 alunni dell'Iss d'Aquino di Montella (AV) degli indirizzi informatico, automazione, elettronico ed energetico.

Giuseppe Falconi, founder di Wap Agency, ha presentato agli studenti il mondo della realtà virtuale attraverso progetti portati a termine dall'agenzia leader nel settore del digital marketing. Durante l'incontro, gli alunni hanno avuto l'opportunità di toccare con mano gli strumenti tecnici e informatici e testare, anche attraverso i visori, "Tourfly", la piattaforma ideata, che consente alle destinazioni turistiche di aumentare attrattività e prenotazioni. Sono state inoltre testate le specifiche funzionalità che consentono l'integrazione nelle strategie di social media marketing già attuate dalle imprese. Grande interesse ha ottenuto il sistema che consente di essere interconnessi con Google Maps e di poter interagire con i luoghi visitati.

Il progetto "Tour Fly" utilizza moderne macchine a 360 gradi per costruire ambienti 3D come showroom virtuali, conference hall, exhibition gallery, narrative space, virtual tour e video a 360 gradi per promuovere imprese, territorio, arte e cultura, offrendo un'esperienza immersiva altamente innovativa fruibile sia sul web che tramite visori e cardboard. Al termine della presentazione, gli alunni hanno avuto la possibilità di provare alcune apparecchiature per immergersi nella realtà virtuale, come gli ultimi modelli dei visori Meta Quest 2, capace di aumentare il coinvolgimento e l'acquisizione d'informazioni con un'efficacia superiore rispetto a qualsiasi altro strumento multimediale.