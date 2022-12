Una donazione per la Pediatria di Ravenna in ricordo di Sofia

La dolce Sofia ha lasciato un segno indelebile che vive in quello che abbiamo appreso dalla sua vita. La famiglia in occasione della festa per il suo 10° compleanno, ha donato alla Pediatria di Ravenna (e alla onlus AGEBO dedicata all'assistenza dei bambini ricoverati) la somma di 3.550,00 euro, finalizzati all’acquisto di giochi utili per alleviare il ricovero dei bimbi con disabilità, perché una vera casa è la carezza di cui tutti abbiamo bisogno. Un sentito grazie da parte di tutto il personale della Pediatria di Ravenna e della Direzione Sanitaria dell'Ospedale. Quello che è stata ed è Sofia, con i suoi insegnamenti, è racchiuso nelle parole dei genitori che hanno voluto donarci e che di seguito riportiamo: “Ci sono case formate da lunghi corridoi, tante porte e finestre e soprattutto tante persone che fanno su e giù...Alcuni vestiti di bianco, altri di azzurro e giallo. Noi ci abbiamo abitato in questa casa. Ci ha abitato la malattia di Sofia affetta da una forma grave di disabilità. Ma ci ha anche abitato la cura, la competenza e l' affetto che ci è stato donato. Così il reparto di Pediatria di Ravenna ha condiviso con noi gioie e dolori come una grande famiglia. Sofia è nata in questa casa e ha deciso di andarsene nella stessa il 9 luglio. Non è riuscita a raggiungere i suoi 10 anni di vita, ma si è meritata un 10 con lode per come l' ha affrontata nonostante le sue difficoltà. Nel giorno del suo compleanno, il 30 settembre, per ricordarla e soprattutto per continuare a mantenere vivi i suoi insegnamenti, abbiamo organizzato una festa con raccolta fondi; un gesto gentile come solo i suoi occhi sapevano comunicare”