Una giornata di open day nella Casa della Comunità di Fusignano

È fissato per sabato 16 marzo, dalle 9 alle 13, l'open day nella Casa della Comunità di Fusignano (Via V. Monti 13). Sarà un’importante occasione di incontro tra la cittadinanza e i professionisti dei Servizi Socio-Sanitari che abitano la Casa di Comunità, anche per fare il punto sulle novità in arrivo sul territorio. Questo evento è frutto di un percorso partecipato durato circa un anno tra i professionisti dell’Ausl Romagna, l’Amministrazione Comunale e le Associazioni di volontariato del territorio. Il significato è quello di inaugurare un “nuovo modo” di fare sanità nel territorio comunale in uno spazio fisico programmato insieme.

La giornata sarà articolata in turni di visita ai Servizi della Casa di Comunità, guidati dai volontari delle associazioni che operano sul territorio, a partire dalle ore 9. Successivamente alle ore 10,30 si svolgerà un incontro inaugurale, durante la quale interverranno il Sindaco di Fusignano, il referente per le politiche sanitarie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la direttrice del Distretto di Lugo e rappresentanti della Direzione Aziendale di Ausl Romagna e del Servizio Assistenza Territoriale della Regione.

"Questa giornata è l’occasione per fare il punto sui nuovi modelli di organizzazione territoriale derivanti dalle indicazioni del DM 77/2022 e dal recepimento delle indicazioni regionali ed aziendali e rappresenta il primo passo di una collaborazione sempre più armonica tra i servizi sanitari, sociali e la comunità, che ha il fine ultimo di perseguire un obiettivo globale di salute per i cittadini", spiegano dall'Ausl.