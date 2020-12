Una grande pista ciclabile tra Ravenna e Bologna: ecco il progetto

Dopo auto e treno, Bologna e Ravenna saranno sempre più 'vicine' e collegate perchè è in progetto una grande linea ciclabile che collega le due città emiliano-romagnole. A svelarlo sono il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale e l'assessore alla Cultura di Bologna, Matteo Lepore, in occasione dell'incontro online 'I have a dream', dedicato alla cultura e alla mobilità sostenibile post Covid-19.

Il percorso, come illustra Lepore mostrando una mappa virtuale, tocca tutti quei Comuni un tempo collegati dalla 'vecchia' ferrovia e oggi spesso noti per accompagnare il viaggio verso la riviera romagnola. Saliti in sella a Bologna infatti, la ciclovia passerà da Castenaso, poi Budrio, Medicina, Massa Lombarda, Lugo, Bagnacavallo, Russi e infine Ravenna.

"Questo tragitto connetterebbe tutti questi territori e sarebbe un volano incredibile per il cicloturismo e la mobilità sostenibile, come elemento di grande interesse internazionale", dice De Pascale. Il progetto "va ad inserirsi in una grande strategia complessiva già iniziata con l'Eurovelo - commenta Lepore - e ci permetterà anche di conoscere e dare un'idea diversa non solo del territorio metropolitano ma anche regionale".

L'idea dei due amministratori è di immaginare questo collegamento ciclabile "come possibilità anche per noi che viviamo sul territorio e quindi non solo come strumenti per tedeschi e olandesi. Certo, saranno attratti verso l'area del ravennate e lo sbocco al mare, ma sono sicuro diventerà anche un'opportunità per noi. E' un progetto in cui crediamo molto e che forse presentiamo pubblicamente per la prima volta". (fonte Dire)