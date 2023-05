Una nuova rotonda su via Emilia: un'opera da 600mila euro

In programma tra la fine di maggio e l’inizio di giugno il via ai lavori per la realizzazione della nuova rotonda sulla Via Emilia, in direzione Imola, all’altezza dell’imbocco della Strada Provinciale “Casolana”. L’opera costerà 600.000 euro e verrà realizzata, secondo le previsioni, in 120 giorni. Ad occuparsene, la ditta CTI di Imola. Il cantiere non prevederà nessuna interruzione del traffico.

“La nuova rotatoria – riferiscono il sindaco Della Godenza e l’assessore ai lavori pubblici Gaspare Minzoni – permetterà di rimuovere i semafori e rendere più scorrevole il transito dei molti veicoli che ogni giorno passano dall’attuale incrocio semaforico. Un primo passo verso il futuro assetto della viabilità castellana e di tutto il territorio”.