L'Unione della Bassa Romagna si riunisce: seduta allargata per presentare il Pug

Un territorio più solido, più competitivo, più intelligente e più attrattivo grazie alla collaborazione di tutti. Con queste premesse si riunirà mercoledì alle 20,30 a Fusignano, nell’auditorium Arcangelo Corelli in via Belletti il consiglio dell’Unione della Bassa Romagna. La seduta sarà allargata, ovvero vi parteciperanno tutti i consiglieri dei comuni dell’Unione in quanto all’ordine del giorno sarà presentata la bozza del Piano Urbanistico Generale, attualmente in fase di definizione attraverso un confronto preliminare con i consiglieri dei vari Comuni, i sindacati, le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Il Pug è il nuovo lo strumento di pianificazione urbanistica dell'Unione, aderente agli indirizzi della nuova legge regionale 24 del 2017 e si avvarrà di un approccio per il contenimento del consumo di suolo, attraverso la rigenerazione delle aree dismesse o degradate e dei territori urbanizzati, inoltre dovrà promuovere le condizioni di attrattività e valorizzazione degli elementi storico-culturali e della campagna. Quattro le linee strategiche al vaglio nel suddetto Pug, coerenti con i documenti strategici già assunti dall’Unione come il Documento Unico di Programmazione e il Patto strategico economico e sociale aggiornato dopo la pandemia e sottoscritto dai Comuni, dall'Unione e da 24 portatori di interesse e soggetti attivi del territorio. Gli elaborati che saranno illustrati mercoledì sera quindi costituiscono una base sulla quale raccogliere gli ulteriori contributi da parte di amministratori e portatori di interesse, per procedere nella successiva fase di assunzione del Piano.