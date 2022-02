"Usiamo tutte le risorse per battere il Covid": l'appello degli 'ambasciatori' ravennati di Bono

"I leader mondiali hanno promesso un serio impegno per fare sì che il 2022 sia l’anno di svolta nella lotta alla pandemia. Purtroppo, però, le promesse non hanno mai salvato vite, né tantomeno risollevato economie all’orlo del baratro: abbiamo bisogno d’azione". Questo è quanto affermano Emanuele Grassia e Giovanna Memola, attivisti locali e giovani ambasciatori ravennati di One che sono stati selezionati per partecipare al prestigioso programma “Youth Ambassador” dell’associazione anti-povertà The One Campaign, co-fondata da Bono degli U2.

"A due anni dal primo caso di Covid-19 registrato in Italia, la crisi pandemica è lontana dall’essere risolta". Per questo, Memola e Grassia hanno esortato i propri rappresentanti alla Camera e al Senato a utilizzare tutti i mezzi e le risorse a disposizione per sconfiggere il virus, creando le basi per un partenariato strategico più profondo tra Europa e Africa, alla vigilia del vertice sulle relazioni tra Unione Africana e Unione Europea che si terrà il 17 e 18 febbraio.

"Chiediamo ai nostri rappresentanti istituzionali e al nostro governo di utilizzare tutte le risorse a disposizione per sconfiggere il Covid-19 e di rafforzare la loro cooperazione, in particolare tra Europa e Africa. In quanto giovani - proseguono gli ambasciatori ravennati dell'associazione - chiediamo di essere ascoltati e inclusi nelle discussioni che riguardano la ripresa post-pandemica. Abbiamo sacrificato molto negli anni scorsi, abbiamo il diritto di dire la nostra su come uscire da questa crisi e costruire società più resilienti e giuste in cui vivere, perché ne va del nostro futuro".