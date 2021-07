Vaccini e personale scolastico, ancora nessuna dose per quasi 21mila dipendenti in regione

In Emilia-Romagna sono 20.762 i dipendenti del mondo della scuola che non hanno ancora ricevuto nessuna dose di vaccino anti-Covid. A meno di due mesi dalla riapertura della aule - in calendario il prossimo 13 settembre - e a dibattito in corso ormai da settimane su green pass e possibile estensione di obbligatorietà del vaccino – proposta per il personale scolastico anche dal presidente Stefano Bonaccini – all’appello di adesione alla campagna vaccinale nella nostra regione deve ancora rispondere il 18,83% della categoria, una percentuale di non vaccinati superiore di tre punti alla media nazionale (pari al 15,15%). Questi i numeri contenuti nella tabella dell’ultimo report settimanale pubblicato dal Ministero - aggiornato alle ore 16 di venerdì 16 luglio.

Il 79,54% dei dipendenti scolastici del territorio regionale ha ricevuto la prima dose, mentre ad aver completato il ciclo di somministrazioni, entrambe le dosi o dose unica, è il 73,1%, contro il 78,2% della media nazionale. Una percentuale ancora lontana dalla “copertura totale”, raggiunta solo da Campania, Friuli-Venezia Giulia e molto vicina in Molise (0,19% senza dose), ma distante anche dalle quote delle prime tre regioni posizionate in cima alla graduatoria, a partire dalla Sicilia (43,24%), seguita dalla provincia autonoma di Bolzano (38,17%) e dalla Liguria (34,77%). In termini di numeri assoluti, la popolazione del personale scolastico di Bolzano (21mila348) e Liguria (31.149) senza vaccino, rispettivamente composta da 8148 e 10.830 persone, resta nettamente più bassa di quella emiliano-romagnola (20.762), complessivamente composta da 110.252 persone.