I vandali distruggono il pannello storico della torre, il sindaco: "Chi ha visto qualcosa si faccia avanti"

Atto vandalico nella notte a Cotignola in pieno centro, dove qualche incivile si è divertito a distruggere il pannello storico della torre D’Acuto. A denunciarlo è il sindaco Luca Piovaccari: "Siamo felicissimi quando le persone frequentano i giardini e gli spazi pubblici della città. Ma quando si dispone di un bene pubblico, cioè di tutti, bisogna anche averne rispetto - dice il primo cittadino - Danneggiate un bene pubblico significa infliggere una ferita, non importa se piccola o grande, alla comunità. Sappiamo per certo che il danno è stato fatto ieri (martedì, ndr) sera; invito tutte le persone che possono aver visto qualcosa a portare la propria testimonianza al Comune o direttamente ai Carabinieri di Cotignola".