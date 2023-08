Vendute all'asta due auto sequestrate: il ricavato sarà devoluto per l’emergenza alluvione

Presso la sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ufficio di Ravenna, l’Istituto Vendite Giudiziarie di Ravenna ha recentemente tenuto un’asta pubblica per la vendita di due auto, una Porsche Carrera 996-46 e una Mercedes E220. Le autovetture erano state poste sotto sequestro per la violazione della normativa doganale che disciplina la circolazione in Italia di auto con targa straniera. L’attività degli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che quotidianamente rivolge i propri sforzi perseguendo l’obiettivo di contrasto alle frodi, all’evasione fiscale e a garantire la sicurezza dei cittadini, è stata in questo caso rivolta a colpire chi utilizza veicoli immatricolati all’estero per nasconderli al fisco, evitare multe e ridurre le spese di assicurazione. Dalla vendita, avvenuta con pubblico incanto, sono stati realizzati proventi pari a un totale di 21.100 euro. Tali proventi, insieme ai ricavi derivanti dalla vendita di beni sequestrati dall’Agenzia nel corso del 2023, saranno devoluti all’emergenza alluvione in Emilia-Romagna a sostegno degli interventi di Protezione Civile, per la quota eccedente il raggiungimento di un importo minimo prefissato.