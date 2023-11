Vetri sfondati a una ventina di auto: la Polizia indaga sul caso

Una sgradevole sorpresa è toccata mercoledì mattina a diversi automobilisti che avevano lasciato la propria vettura in via Brunelli, nel parcheggio sotterraneo del Centro Commerciale "La Fontana" di Ravenna. I proprietari delle auto parcheggiate nel sotterraneo del complesso hanno infatti trovato i vetri delle vetture sfondati. Stando ai primi accertamenti, pare però che non sia stato rubato nulla. Sono una ventina le auto danneggiate. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia per far luce sulla vicenda.