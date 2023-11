A fianco delle vittime di violenza: spazi rinnovati in Questura per l'ascolto delle donne in pericolo

Un ulteriore passo in avanti per assistere le donne vittime di violenza. Giovedì mattina, in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sono state rese pubbliche le migliorie recentemente apportate alle sedute della sala accoglienza delle vittime di cui è dotata la Squadra Mobile della Questura di Ravenna. Arredi che sono stati finanziati dalla sezione ravennate dell’associazione “Soroptimist International d’Italia” nell’ambito del protocollo di collaborazione con la Polizia di Stato.

La sala accoglienza e le due sale di ascolto delle vittime di violenza fanno parte dell’area “Accogli, Ascolta e Aiuta”, inaugurata il 25 novembre 2014 e realizzata con un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Ravenna e con i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, poi ristrutturata nel 2019 con progetto realizzato tramite il finanziamento del “Lions Club Ravenna Dante Alighieri”.

L’impegno e professionalità della Polizia di Stato sul tema si era concretizzato già dal 1998 quando, all’interno delle Squadre Mobili delle Questure, sono state istituite le Sezioni Specializzate che si occupano di Reati contro la persona, reati in danno di minori e reati sessuali. Lo spazio appositamente realizzato, ed oggi migliorato, ha come obiettivo quello di creare un ambiente ad hoc per accogliere le vittime di violenza, e consente di ricevere persone che vogliano confrontarsi con il personale preposto anche solo per ricevere consigli in tutte quelle situazioni la cui tempistica consenta di intercettare in tempo i disagi ed i pericoli, con conseguenti mirati interventi istituzionali anche a cura di tutti gli enti appartenenti alla rete antiviolenza.

Alla presentazione, il vicario del Questore, Paola Liaci, ha accolto, oltre che le rappresentanti locali dell’associazione Soroptimist, il Prefetto della Provincia di Ravenna, Castrese De Rosa, il Procuratore della Repubblica di Ravenna, Daniele Barberini, l’assessora con delega alle politiche e cultura di genere, Federica Moschini, la presidente dell’associazione Linea Rosa di Ravenna, Alessandra Bagnara, e il personale della sezione di Ravenna dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.