Volantini per raccolta vestiario non autorizzati a Lugo: Hera e Comune mettono in guardia

A Lugo sono stati affissi, senza alcuna autorizzazione, numerosi volantini che indicano una raccolta di vestiario e tessuti. Sul volantino non è specificato chi operi questa raccolta e a quale fine.

Il Comune e Hera informano di non essere a conoscenza di questa attività che, quindi, non è autorizzata. Si avvisa quindi la cittadinanza che eventuali sacchi esposti non saranno presi in considerazione nella raccolta dei rifiuti e che per il conferimento degli abiti usati sussistono apposite campane dedicate.

Per individuare il contenitore più vicino, basta consultare l’app del Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.