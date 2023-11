Voltana, eletta la nuova presidente della Consulta dei Ragazzi

È Ilaria Bovo della classe terza della scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico la nuova presidente della Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Voltana. La nuova presidente (assente giustificata perché indisposta) sarà affiancata da Mattia Cardillo che frequenta la prima media, eletto vice presidente. La riunione si è tenuta nella palestra di Voltana e, oltre alla presidente della Consulta Valeria Monti, ha visto la partecipazione del vicesindaco e assessore alla Scuola Luigi Pezzi.

I ragazzi hanno avuto modo di intervenire e porre alcune richieste agli amministratori e in particolare al vicesindaco. Tra i desideri emersi, la maggior parte sono in relazione ai danni che il tornado ha determinato nelle frazioni a nord di Lugo e quindi anche a Voltana: piantare nuovi alberi e sostituire i giochi danneggiati, oltre ad attrezzature come rete e canestri nel parco 4 Zug. Una prima risposta alle questioni poste dai ragazzi è nell’imminente piantumazione di alberature che il Rotary ha donato al Comune di Lugo proprio per il plesso scolastico di Voltana.

"Ringrazio la scuola, le docenti e la consulta di Voltana Chiesanuova e Ciribella perché grazie alla loro collaborazione, ogni anno si consolida questa importante iniziativa che è per tutti gli studenti del plesso un momento di educazione alla comunità - spiega il vicesindaco Pezzi -. Un grande in bocca al lupo e tanti complimenti alla nuova presidente e al nuovo vicepresidente".