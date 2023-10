Cucina e cultura, il nuovo percorso di Cervia Social Food parte con una "cena al buio"

Cervia social food propone un nuovo percorso culturale e sociale, dedicato al connubio cucina e cultura, con una particolare attenzione ai cittadini onorari di Cervia. La cucina popolare (Cucina Sorriso - Storie da gustare) che a breve aprirà in via Levico 13, vuole proporsi come una risorsa di dono, di bellezza e di leggerezza. Per questo è stato progettato "Convivio Cucina e cultura", quattro appuntamenti che vogliono avvicinare storia ed identità cervesi.

Si inizia martedì 7 novembre alle ore 19:30 con la seconda edizione della Cena al buio, in collaborazione con Unione italiana ciechi e ipovedenti Forlì Cesena, presso l'Osteria Paia di Villa Inferno, con un menù vegetariano. La cena si svolgerà completamente al buio e i commensali saranno serviti da ragazzi ciechi o ipovedenti ed accompagnati nel percorso di lettura dalle riflessioni della dottoressa Maria Teresa Tartaglia. Il costo è di 40 euro, comprensivo di una donazione all'Unione italiana ciechi e ipovedenti; i posti sono limitati ed è necessario prenotarsi telefonando al 3343298097 oppure scrivendo un'email all'indirizzo cerviasocialfood@sanvitale.ra.it.

Gli altri appuntamenti prevedono una passeggiata letteraria ed una cena e sono programmati con questo calendario: 6 febbraio dedicata a Grazia Deledda con cena alla pizzeria Trucolo; 9 Aprile dedicata a Roberto Vecchioni con cena all'Osteria La Ciurma ed infine 4 giugno dedicata a Giuseppe Ungaretti con cena presso Bagno Milano.

“Quando cultura e sociale riescono a creare progetti sinergici - commentano Bianca Maria Manzi assessora al welfare e Cesare Zavatta assessore alla cultura del Comune di Cervia - vuol dire che si è riusciti a coinvolgere la comunità in modo trasversale. D’altra parte il cibo e la cucina da sempre rappresentano occasioni di incontro e di scambio. Immaginiamo che Cervia social food e la cucina popolare in particolare possano nei prossimi anni rappresentare uno spazio bello di condivisione per tutti”.