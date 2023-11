Giornata contro la violenza sulle donne: tutti gli appuntamenti nel Ravennate

Sono tanti gli appuntamenti in programma in tutta la provincia di Ravenna in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tra gli eventi ci sono iniziative di sensibilizzazione, spettacoli, concerti, proiezioni e molto altro.

Nel comune di Ravenna

Giovedì 23 novembre, dalle 14.30, nella sala Spadolini della biblioteca Oriani sarà possibile partecipare al seminario “Femminismo e Centri antiviolenza”.

Venerdì 24 novembre, dalle 9 alle 16.30 alla sala D’Attore in via Ponte Marino 2, si terrà un evento formativo su “La violenza di genere nelle relazioni d’intimità: prevenzione e azioni interforze di contrasto nella rete”. Lo stesso giorno, alle 17, nella sala Spadolini della biblioteca Oriani, si terrà il seminario “Supporto dei familiari e degli amici di chi subisce o fa violenza”. E alle 21, al Mama’s club, via San Mama 75, sarà messo in scena lo spettacolo “Farfalle bianche” di letture e danza.

Sabato 25 novembre torna a Ravenna il corteo “Uomini in scarpe rosse contro la violenza sulle donne”, con ritrovo alle 10 ai giardini Speyer. Alle 15.30 in piazzetta Serra ci sarà l’inaugurazione del nuovo fiore nel monumento dedicato alle vittime di femminicidio e letture da “Un faro nelle notti buie”. Alle 18.30 a palazzo Rasponi, nel salone delle Feste, verrà fatta una performance con la cantante Daniela Peroni e coro di azioni e letture di testi sul tema della violenza diretta e indiretta e del superamento della stessa.

Sempre sabato alle ore 12 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna, si tiene l'inaugurazione della panchina rossa realizzata dal Liceo Artistico Nervi Severini, che grazie al progetto #PsArtistiControLaViolenza2023 durante la settimana i ragazzi attraverso l’arte realizzeranno la panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza di genere.

Giovedì 30 novembre alle 21, al teatro Sociale di Piangipane, si svolgerà l’evento “Donna, musica e bici”.

Domenica 3 dicembre verrà invece inaugurata la mostra Breaking free “Voci e storie dei bambini nati dalla guerra” che sarà visitabile fino al 21 dicembre nella sala espositiva di vicolo degli Ariani. La mostra si ispira alle storie di madri e dei loro figli nati durante la guerra, evidenziando le loro battaglie silenziose. Alle 16.30 nella sala Spadolini della biblioteca Oriani, si terrà un incontro con Ajna Jusi?, presidente della associazione di Sarajevo “Forgotten children of war” con la cittadinanza e a seguire ci sarà una visita alla mostra.

Negli altri comuni

In tutta la Bassa Romagna sabato 25 novembre torna l'ormai tradizionale camminata in rosso, in simultanea in tutti i Comuni della Bassa Romagna, con partenza alle 20: una marcia per dire no alla violenza di genere e ricordare le vittime del femminicidio. Ai partecipanti è richiesto simbolicamente un indumento o accessorio rosso. I gruppi di cammino partiranno in tutti i Comuni e alcune frazioni: ad Alfonsine in piazza Monti, a Bagnacavallo in piazza della Libertà, a Bagnara di Romagna in piazza Marconi, a Conselice davanti al municipio in via Garibaldi, a Cotignola presso la biblioteca Luigi Varoli, a Fusignano in piazza Corelli, a Lugo davanti all'ingresso della Rocca, a Massa Lombarda presso la scuola secondaria "Salvo D'Acquisto", a Sant’Agata sul Santerno sotto la torre civica.

Ad Alfonsine giovedì 23 novembre alle 21 sarà proiettato al Gulliver il documentario Il popolo delle donne del regista Yuri Ancarani, che sarà presente in sala per l'occasione; un'appassionata lectio magistralis in cui la psicoterapeuta Marina Valcarenghi analizza il rapporto tra la crescente affermazione sociale delle donne e l'aumento della violenza sessuale maschile alla luce della sua lunga ricerca sul campo. La proiezione sarà ripetuta anche il giovedì successivo, il 30 novembre, al termine della quale seguirà un dibattito mediato da Incontradonne.

Sabato 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nell'arco della mattinata ci saranno banchetti informativi in piazza Gramsci, piazza Monti, davanti alla Coop di viale degli Orsini e Conad di via Angeloni, oltre a una installazione sul tema della violenza di genere in piazza Gramsci. Alle 20 partirà dalla panchina rossa di piazza Monti la Camminata in rosso, promossa in contemporanea in tutti i Comuni della Bassa Romagna. L'arrivo, dopo alcune soste per momenti di riflessione e performativi, sarà al cineteatro Gulliver, dove alle 21.30 verrà proiettato il film C'e ancora domani, di Paola Cortellesi.

Domenica 26 novembre sarà messo in scena il corto teatrale Prendete e mangiatene tutti. Di eroismi e di eroi, di Caterina Capucci, Roberta Xella e il gruppo giovani della scuola teatro LaBassa, con musiche originali di Carlo Argelli. Per agevolare la partecipazione delle mamme, le operatrici della scuola teatro offriranno un laboratorio espressivo per tutti i bimbi da 3 anni in su, contemporaneamente allo spettacolo. Ingresso a offerta libera. Spettacolo a cura del Cif.

A Bagnacavallo: sabato 25 novembre alle 11, in piazza Tre Martiri a Villanova, verrà realizzata un’installazione temporanea ad alto impatto emotivo dal titolo “In piedi, signori, davanti a una donna!”: verranno piantati oltre 300 papaveri, fiore della memoria, realizzati all’uncinetto dal gruppo di volontarie Filifiori per ricordare tutte le donne vittime di femminicidio. Alle 16.30, davanti al centro civico di Glorie, ci saranno letture e riflessioni a cura del gruppo Una panchina per Elisa dal titolo “Un faro nelle notti buie”. Alle 17, al centro civico di Masiera, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica e artistica “Meravigliosa creatura” di Graziella Amadori e Geri Bacchilega, a cura delle associazioni L’Olmo e Anpi.

Si proseguirà poi domenica 26 novembre alle 17.30 alla chiesa di San Girolamo di Bagnacavallo con la visione del filmato “Amarti” a cura delle associazioni Cif, Fulgur e Lions Club, con la collaborazione di BiArt.

Mercoledì 29 novembre alle 21 è prevista la visione del film “Herself – la vita che verrà”, a cura delle associazioni Demetra donne in aiuto e Fuori Quadro presso la Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo.

Giovedì 30 novembre Fulgur Pallavolo e Spi-Cgil proporranno alle 20 al Palazzetto dello sport di Bagnacavallo la partita contro la violenza sulle donne.

Più tardi, alle 20.30, al centro civico di Masiera si terrà la presentazione di un corso di difesa rivolto alle donne, a cura del Centro Donne Sicure e dell’associazione L’Olmo.

A Bagnara di Romagna, domenica 26 novembre alle 16.30 nella Rocca sforzesca di Bagnara di Romagna si conclude la decima edizione della rassegna Trame. «Le amiche che vorrei», reading letterario a tre voci, per narrare la forza di una sorellanza di genere che travalichi il vincolo di sangue, la determinazione nel perseguire un riscatto autonomo e quindi corale per il riconoscimento della propria identità. Stralci di carteggi e biografie di donne del passato e del presente per ribadire la necessità urgente di sostenersi, in costante ascolto. Letture a cura di Maria Cristina Beltrani, Valentina Berardi e Luana Silvestrini, con accompagnamento musicale di Eleonora Gasparri. Ingresso libero.

A Cervia, mercoledì 22 novembre alle ore 15.45 in Piazza Garibaldi, alla presenza

dell’Assessora alle Pari opportunità Michela Brunelli, viene inaugurata la mostra fotografica “Come in my kitchen – Vin int’la mi cusena”, fotografie e parole a cura di Azzurra Veronese. L’esposizione sarà visitabile fino al 10 dicembre.

A Conselice mercoledì 22 novembre alle 18.30 presso l’auditorium comunale sarà presentato il libro Senza madre con la presenza di Nadia Somma, a cura dell’associazione Shahrazad.

Sabato 25 novembre alle 20.30 nel nuovo centro civico «Gino Pellegrini» si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica La nostra forza di Claudia Merighi, a cura del Caffè delle ragazze di Conselice. Invece alle 21 nella sala polivalente di Lavezzola Carolina Raspanti si racconta; a seguire la proiezione del film Dafne che la vede protagonista, a cura dell’associazione La Locomotiva.

Domenica 26 novembre alle 21 al Gabbiano di Conselice lo spettacolo Le coraggiose di e con Max Cimatti in collaborazione, con l’associazione Caffè delle ragazze.

A Cotignola martedì 21 e mercoledì 22 novembre si svolgeranno due laboratori di scrittura emotiva curati da Filippo Mittinoe dedicati alle classi terze della scuola media «Luigi Varoli» di Cotignola, dal titolo «esercizi di empatia: scrittura per emozioni come prevenzione della violenza». Il percorso prosegue con un incontro aperto martedì 21 novembre alle 20.30 alla biblioteca Varoli(corso Sforza 24) insieme allo psicologo e psicoterapeuta Filippo Mittino che incontrerà i cittadini per un momento di riflessione e dialogo sul tema della violenza come strumento di comunicazione tra i giovanissimi.

Venerdì 24 novembre alle 18 nelle sale dell’ex ospedale Testi (via Roma 8) inaugurerà la mostra «Susi corre», realizzata da Canicola Edizioni, in collaborazione con l’istituto comprensivo «Don Stefano Casadio». Una mostra che, grazie alla forza narrativa e immaginativa del fumetto, indaga l’amore sotto diverse sfaccettature. Insieme alle tavole originali dell’artista Silvia Rocchi i lavori realizzati dalle ragazze e dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Varoli.

Sabato 25 novembre dalle 17 alla Scuola arti e mestieri (via Cairoli 6) ci sarà «Portare al cuore e ricordare al cuore» laboratorio/esperienza di manipolazione della creta in cui ci si ritroverà per plasmare un cuore come germoglio di conoscenza, simbolo di gratitudine, come offerta e ringraziamento: gli ex voto. Prenotazione obbligatoria scrivendo a postaselvatica@gmail.com.

Infine, alle 21.30al teatro Binario «Prendetene e mangiatene tutti: di eroismi e di eroi» un corto teatrale sul tema dell’eroismo a cura di Caterina Capucci, Roberta Xella e il gruppo giovani della scuola teatro La Bassa. Entrata a offerta libera a favore dell’associazione Demetra. Sabato 25 novembre dall’imbrunire saranno illuminate le panchine rosse di Cotignola e Barbiano.

A Faenza, sabato 25 novembre dalle ore 21 al Piccadilly Pub si esibirà il Duo Chiari, composto da Mariasole e Leonardo Chiari, che presenteranno Batte Botte, la canzone che ha vinto il premio Dino Campana 2023. Apriranno lo spettacolo: Angelae, vincitrice di Onda Rosa Indipendenti, e le cantautrici Gloria Galassi, Maladie des if e Laplastique.

Sabato 25 e domenica 26 novembre la Pinacoteca di Faenza propone due visite guidate tra le figure femminili delle opere del museo. L’esposizione sarà visitabile nell’orario di apertura, dalle 10 alle 18.

Domenica 26 novembre dalle ore 14.00 alle ore 17.30, camminata solidale aperta alla cittadinanza, per dire NO alla violenza e rompere il silenzio di chiedere aiuto! La partenza è prevista dall’Ospedale di Faenza, Corso Mazzini, e arrivo previsto presso il Centro Storico di Faenza. Durante la camminata saranno previste delle tappe di ritrovo dove ci saranno delle letture di brani e poesie, musica a tema, banchetto informativo a cura del Centro Antiviolenza SOS donna. All’arrivo sarà presente il muro delle bambole, simbolo del progetto aziendale di raccolta fondi “WELL-FARE: RETE PER LE DONNE” per raccolta fondi orientato a migliorare l'accoglienza e la cura delle donne e dei minori che subiscono violenza nei Pronto Soccorso dell'AUSL Romagna. E’ richiesto ai partecipanti di indossare un capo di abbigliamento di colore rosso.

A Fusignano, venerdì 24 novembre sono organizzati due incontri all’auditorium «Arcangelo Corelli», in vicolo Belletti 2. Alle 11 le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo «Luigi Battaglia» dialogano con lo scrittore e illustratore per ragazzi Antonio Ferrara e la formatrice Marianna Cappelli. Alle 21 invece ci sarà Prendetene e mangiatene tutti. Di eroismi ed eroi, un corto teatrale sul tema dell’eroismo a cura di Caterina Capucci, Roberta Xella e il gruppo giovani della scuola teatro La Bassa, con musiche originali di Carlo Angelli. Per agevolare la partecipazione delle mamme, le operatrici della scuola teatro offriranno un laboratorio espressivo per tutti i bimbi da 3 anni in su, contemporaneamente allo spettacolo. L’ingresso è a offerta libera. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con la Bcc ravennate, forlivese e imolese, Cgil-Spi e Cif.

A Lugo, il 23 novembre alle ore 17 nella Biblioteca Trisi ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica del 5° concorso guardare e vedere le differenze, conclusione di un progetto educativo nelle scuole. La mostra resterà aperta fino all’8 dicembre negli orari di apertura della biblioteca. Si tratta della fase finale di un più ampio progetto, ideato dalle associazioni femminili Demetra Donne in Aiuto, Incontradonne, Caffè delle Ragazze, Cif, e UDI che operano sul territorio della Bassa Romagna, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Venerdì 24 novembre dalle ore 18.30 alle ore 20.30, presso il Salone Estense del Comune di Lugo Piazza dei Martiri 1 incontro con la cittadinanza dal titolo “MUSICA E PAROLE”. Durante l’incontro sono previste diverse attività tra cui: proiezione di un video, lettura di brani (presentati da Sabrina Fava, scrittrice, blogger, redattrice, content creator) intercalati a brani musicali della Gio Gasdia Band.

Sabato 25 novembre, alle ore 15 al Parco del Loto ci sarà, come consuetudine, la cerimonia in ricorso delle vittime di femminicidio alla presenza delle attiviste dell’associazione e dei rappresentanti istituzionale. Alle 15.30 ci sarà la cerimonia in ricordo delle vittime del femminicidio presso il monumento contro i femminicidi collocato al Parco del loto di Lugo.

A Massa Lombarda, sabato 25 novembre c'è alle ore 10 l’inaugurazione della mostra dal titolo “Un filo rosso che ci unisce” al Centro Culturale Venturini. Alle ore 21, presso la Sala del Carmine in via Rustici c'è lo spettacolo ad ingresso libero dal titolo “Goose Trio in concerto”. Un viaggio attraverso le sonorità del jazz e della bossanova con Cecilia Ottaviani (voce), Davide Tardozzi (chitarra), Riccardo Trasselli (contrabbasso).

A Riolo Terme, venerdì 24 novembre, alle ore 20:30 presso Rocca di Riolo Terme (Piazza Ivo Mazzanti), andrà in scena lo spettacolo teatrale di Coppelia Theeatre “Born Ghost (Ombre bianche)”. Una riflessione poetica sulla diversità e sull’isolamento che nasce dalla memoria storica collettiva, sedimentata in secoli di racconti popolari e legata al periodo dell’Inquisizione in Romagna. Ingresso gratuito.

Sabato 25 novembre appuntamento alle ore 18:00 al Parco Pertini (Via XXV Aprile, 9) con la “Passeggiata Silenziosa”, con partenza dalla panchina rossa del Parco Pertini e arrivo alla Rocca di Riolo. Alla partenza interverrà la SPI-CGIL (che ha donato la panchina rossa lo scorso anno) e verrà riposizionata la targa della panchina. Presso la Rocca ci sarà un piccolo intervento della Sindaca, del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e di un’operatrice di SOS Donna. In Corso Matteotti e nel giardino della scuola primaria si terrà poi il posizionamento di due tappeti rossi con i nomi e l’età delle vittime di femminicidio relativi al 2023, corredati con numerose scarpe rosse. Per l’occasione ogni bar del centro riceverà un paio di scarpe rosse da esporre nei propri locali.

A Sant’Agata sul Santerno, sabato 25 novembre alle 18.30 ritrovo sotto la torre civica per una passeggiata fino al Parco dei frassini, dove sarà inaugurata la panchina rossa ripristinata a seguito dell'alluvione. Alle 18.45 circa rientro alla sala parrocchiale (sede temporanea del centro sociale Ca' di cuntadèn) con il breve spettacolo della scuola di ballo «A ritmo di» da parte di un gruppo di ragazzi coordinati da Gabriele Zardi, estratto dal progetto «Leggere per ballare - Vittime del silenzio»; regia di Arturo Cannistrà. Al termine dello spettacolo, «apericena in rosso» con l'associazione Demetra - Donne in aiuto, a cui sarà devoluto una parte dell'incasso; il prezzo per l'apericena è di 15 euro per gli adulti, 10 euro per ragazzi da 12 a 16 anni, gratis per i bambini.