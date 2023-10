Il pianista Raffaello Bellavista vola in Portogallo alla finale della “Le Mans series”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Dopo aver proposto venerdì 20 ottobre all'Alighieri di Ravenna, nello spirito della musica totale che l'artista promuove, lo spettacolo”Viaggio dalla Romagna all’Argentina, tra colto e popolare” con i personali arrangiamenti per pianoforte e voce, delle cante romagnole e di noti tanghi argentini,il versatile musicista brisighellese volerà in Portogallo per esibirsi domenica a Portimao alla finale della “Le Mans series”. Il numeroso e caloroso pubblico portoghese e i tanti italiani che vivono nell'Algarve sono impazienti di accogliere con entusiasmo il baritono italiano che aprirà le danze con “A Portuguesa” l'inno nazionale portoghese, eseguito in perfetto idioma grazie alla professoressa universitaria Anabela Ferreira e proseguirà la sua esibizione, a fine gara e nei vari eventi collaterali, con il suo vasto repertorio.