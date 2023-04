Inaugurata la nuova biblioteca di Castiglione: "Valorizziamo il policentrismo culturale del territorio"

Nuova vita alla biblioteca Celso Omicini di Castiglione di Ravenna. Giovedì mattina si è svolto il taglio del nastro della nuova sede bibliotecaria. Erano presenti, fra gli altri, il sindaco di Ravenna Michele De Pescale, il vicesindaco Eugenio Fusignani e gli assessori Federica Del Conte e Fabio Sbaraglia. Ospitata fino a poco tempo fa nella sede del Consiglio territoriale, la biblioteca si è trasferita nei nuovi locali di piazza della Libertà 10 e ha rinnovato completamente il proprio aspetto, con un progetto presentato alla cittadinanza lo scorso gennaio. I due piani della nuova sede sono stati completamente riallestiti con arredi funzionali, scaffali colorati e capienti che rendono più accoglienti e spaziosi gli ambienti. Vi si potrà trovare anche un nuovo spazio per bambine e bambini dagli 0 ai 6 anni e l’area game e ludoteca per ragazze e ragazzi. Fra le novità anche gli scaffali tematici dedicati ai libri dal mondo (in lingua straniera) e alla lettura accessibile, nonché una sezione dedicata all'attualità.

"Una bellissima mattinata di festa a Castiglione di Ravenna per l’inaugurazione della nuova sede della biblioteca Celso Omicini - ha dichiarato il sindaco De Pescale - Ci siamo ritrovati in piazza della Libertà per scoprire i nuovi locali della biblioteca, ospitata fino a poco tempo fa nella sede del Consiglio territoriale. Ambienti luminosi, spaziosi ed accoglienti che ospiteranno un ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccoli. Restituiamo così a tutta l'area sud del nostro comune un presidio culturale rinnovato e ampliato che si rivelerà strategico nell'attuare e valorizzare quel 'policentrismo culturale' di cui un territorio vasto come il nostro ha un profondo bisogno".

Con l'inaugurazione parte anche un ricco calendario di appuntamenti dedicato a grandi e piccoli per festeggiare la nuova apertura e ribadire che la biblioteca si fa spazio di esperienza e incontro fra identità e bisogni diversi. Le iniziative, che si collocano all’interno della campagna nazionale del Maggio dei libri del Centro per il libro e la lettura (Cepell), vedranno come protagonisti, fra gli altri, il Teatro delle Albe con Odisèa, il rapper Moder con un laboratorio di scrittura rap, l’associazione Fatabutèga e le volontarie "Nati per Leggere" con letture e laboratori dedicati ai più piccoli.