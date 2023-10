Tutto pronto per il Mei: tre giorni di musica a Faenza, ma sarà l'ultima edizione

Si avvicina la nuova edizione del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, in programma il 6, 7 e 8 ottobre a Faenza. Tra gli artisti annunciati saliranno sul palco Elisa, Manuel Agnelli, Dolcenera, Lucio Corsi, Omar Pedrini, Statuto, Gang, Savana Funk, Roberta Cappelletti, l'Orchestrina di Molto Agevole, Bambole di pezza, Maurizio Solieri, Cristian “Cicci” Bagnoli, SuperStereo, Veronica Rudian e altri ancora. L’edizione 2023 è dedicata a Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli.

Saranno tre giorni pieni per valorizzare al massimo il centro e il ritorno economico, turistico e di immagine sul territorio faentino e per dare un forte segno di ripresa e di ripartenza spalmando sui tre giorni in Piazza del Popolo, Piazza della Libertà, Piazza Martiri della Libertà e in tanti altri spazi vicini ai corsi del centro città concerti, mostre, incontri, convegni, mercatini e tanto altro. Al centro c’e’ la valorizzazione degli artisti locali, della produzione culturale locale e il focus sul tema dell’alluvione della necessità di avere attenzione per quei sostegni utili per la ripartenza. Come annunciato dal patron Giordano Sangiorgi, sarà l'ultima edizione dopo 25 anni.

"Questa edizione speciale di “StraMei - afferma Sangiorgi - ha l’obiettivo di valorizzare e proseguire tutte quelle azioni realizzate tra musica e solidarietà nel post alluvione, inoltre è un segnale di ripartenza per il territorio. Il Mei non è un semplice festival ma è anche mostre, incontri, convegni, corsi, formazione e tanto altro ancora, un unicum nel panorama nazionale, attento a portare un forte ritorno culturale e musicale, ma anche economico e turistico al territorio".

"Anche quest’anno non potevamo mancare all'appuntamento annuale con la nuova edizione del Mei, la straordinaria manifestazione dedicata alla musica italiana. I sogni e le passioni sono il cuore pulsante del nostro settore e dei suoi giovani artisti, tuttavia oggi, a causa di un sistema di accesso complicato e poco inclusivo - dichiara Sergio Cerruti, Presidente Afi - proprio quel cuore rischia di battere ad un ritmo più lento. Per questo motivo, anche quest'anno saremo a Faenza per ribadire che la musica è un lavoro e che è giunto il momento di trasformare le parole in azioni concrete. È tempo di restituire agli artisti emergenti la possibilità di un futuro autentico e indipendente, che li sostenga nel confronto con le imponenti piattaforme digitali e dei grandi gruppi multinazionali".

Il programma

Si parte venerdì 6 ottobre dalle 19 in Piazza del Popolo con gli Alluvionati del Liscio, guidati da Alvio Focaccia, un’esperienza tutta faentina di successo nel post alluvione, per la prima serata del Mei 2023 e della Regione Emilia Romagna del cartellone di Vai Liscio che omaggerà la cantante faentina Arte Tamburini, la prima ad incidere Romagna Mia su disco nel 1954, con un Premio a lei dedicato che sarà assegnato al duo faentino folk delle Emisurela, formato da Anna e Angela De Leo, vincitrici del contest il Liscio nella Rete del Mei, che proprio in questi giorni sono state selezionate a suonare al Festival delle Regioni a Torino in rappresentanza della Regione Emilia Romagna per presentare il cartellone Vai Liscio. Insieme a loro ci saranno in Piazza del Popolo dalle ore 19 la Banda del Passatore di Brisighella e il Team Dance Borgo dei Ballerini di Faenza coordinati da Davide Servadei. Tra gli ospiti ci saranno anche La Storia di Romagna, Roberta Cappelletti, Nicolo Quercia vincitore del contest Il Liscio nella Rete dell’ultimo anno con la sua Filuzzi. Guest della serata l’Orchestrina di Molto Agevole guidata dal Maestro Enrico Gabrielli alle prese con i brani del Maestro Secondo Casadei in chiave indie con musicisti degli Afterhours, Calibro 35 e altre formazioni. Poi si proseguirà alle 22.30 al Piccadilly Club con l’Omaggio a Rodolfo Santandrea, storico vincitore del Premio Critica al Festival di Sanremo 40 anni fa, con il concerto di Rodolfo Santandrea, dei Maisie, gli Ossi, Riccardo Lolli e Claudio Milano per un grande omaggio a un genio della musica manfreda.

Sabato 7 ottobre apre poi E’ Marke’ in Piazza delle Erbe, fatto tutto di realtà faentine, e la Fiera del Disco nel Salone dell’Arengo che vedrà l’esordio del Comitato Scrittori Unione Faentina con oltre 20 scrittori oltre a editori e tipografi che esporranno le loro opere. Tra gli altri ci saranno Fabio Mongardi, Annalisa Fabbri, Omar Fabbri, Stefano Corradini, Giordano Sangiorgi, Davide Lega, Leonardo Altieri, Rosarita Berardi, Francescantonia Carletti, Claudio Pederzoli, Roberta Ragazzini, Luca Selvatici, Giuseppe Turchi, Matteo Banzola, Roberto Bertoni, Sonia Cavalieri, Cristina Laghi, Daniela Penelope Perozzi, Michela Soglia e Matteo Zambrini - che faranno tra l’altro un paio di presentazioni al giorno nell’area Edicolaacustica di Piazza delle Erbe davanti al Bar al Moro e alla Fiera del Disco - e tantissimi altri per un esordio coordinato dal Mei di grande valore culturale. Infatti, alle 17.30 sul palco centrale di Piazza del Popolo si presenterà il libro Faenza Tieni Botta a cura di Mauro Gurioli di Tempo al Libro con 49 autori, tra cui Cristiano Cavina, mentre sul palco giovani di Piazza della Libertà si esibiranno, tra gli altri, l’Artistation Big Band, espressione della scuola di musica alluvionata, Jam Republic, vincitori di Faenza Rock con alcuni elementi provenienti dalla scuola Sarti e Emanuele Tedaldi, vincitore del Pavone d’Oro, oltre ad altri ancora, mentre alla Fiera del Disco ci sara un video incontro con il faentino Alessandro Ristori in tour internazionale. Alle 16 è poi previsto l’atteso incontro con consegna del Premio alla Carriera ad Elisa che mosse i primi passi al Mei. Sempre in Piazza del Popolo ci sarà per due giorni una esposizione di realtà alluvionate per la ripresa e la ripartenza. Mentre alle 18 è prevista la proiezione del film Cocorico’Tapes al Cinema Sarti che racconta le vicende di una discoteca del territorio romagnolo che fece epoca. Alle 18 si esibiranno in contemporanea sei artisti busker del territorio nelle zone colpite dall’alluvione tra Via Lapi, Piazza Ferniani, Via Calamelli e il Borgo per tenere viva l’attenzione emblematicamente sulle zone alluvionate di Faenza affinché tornino presto alla normalità. Si suonerà modello buskers nelle zone, tra le altre, di fronte a Pink Panther, in Piazza Ferniani, di fronte all’Asilo IL Girasole, all’Edicola e alla Palestra Lucchesi, tra gli artisti presenti Fabrizio Cimatti & C, Bubba’s Brigada, Tommaso & Disagio, Merysse, Gloria Galassi e Simone Bonetti. Dolcenera farà da testimonial. Poi dopo il concertone in Piazza del Popolo che parte alle 18 e vede la presenza tra gli altri di Statuto, Gang, Lucio Corsi, miglior artista indipendente dell’anno, Dolcenera, Nobraino, Omar Pedrini, Savana Funk, migliori artisti emergenti dell’anno, e tanti altri ci si sposterà per la festa dj elettronica agli Ex Salesiani grazie all’organizzazione di Bodam Project, mentre allo Spider si terrà la tradizionale festa dj con la presenza di alcune realtà alluvionate della Bassitalia come l’Edicola di Via Lapi, Sementi & Cereali, Colorificio Errani e altri.

Domenica 8 ottobre in attesa del super concertone esclusivo di Manuel Agnelli dalle 19 per Faenza alluvionata si terrà un concerto di solidarietà e beneficenza, alle 16, a Palazzo Milzetti dei pianisti Veronica Rudian e Giovanni Bertoni con il Comune di Bordighera che farà una donazione al Comune di Faenza per le due scuole di musica alluvionate, mentre sul palco giovani suoneranno nel tardo pomeriggio gli Horseloverfat che saranno premiati come migliore realtà emergente del territorio. Infine, per lo stretto legame con il territorio, interverranno per parlare delle loro realtà venerdì 6 ottobre il sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini, il 7 ottobre il sindaco di Marradi Massimo Triberti e la sindaca di Tredozio Simona Vietina, domenica 8 ottobre il sindaco di Modigliana Jader Dardi per tenere vivo il collegamento tra tutto il territorio che deve ripartire tutto insieme.