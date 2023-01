Anche ad Alfonsine nasce un comitato per sostenere la candidatura di Bonaccini a segretario del Pd

Dopo Lugo, a fine dicembre anche ad Alfonsine è stato costituito il comitato comunale a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Partito Democratico. “Una figura forte e trasversale che ha tutte le caratteristiche utili e necessarie a far uscire la nostra comunità politica dalla difficile fase nella quale ci troviamo, ormai da troppo tempo”, dichiara Elisa Vardigli componente dell’assemblea nazionale del pd e vicesindaca del comune di Alfonsine, tra i primi firmatari del documento sottoscritto dagli amministratori a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini.

I primi aderenti al comitato, una decina, sono sia iscritti che non e sono espressione di mondi e competenze diversi: dalla scuola ai servizi di welfare, dal mondo economico e della ristorazione alla sicurezza. Il referente del gruppo alfonsinese è l'ex deputato Alberto Pagani che già nelle settimane scorse aveva espresso la sua disponibilità a dedicare tempo ed energie alla ricostruzione di un partito capace di rappresentare una alternativa solida, seria ed autorevole al Governo Meloni. “Con le primarie - dichiara Pagani - la comunità degli elettori e degli iscritti del PD è chiamata a decidere chi debba essere il segretario del partito e conseguentemente quale sarà il nuovo gruppo dirigente ed il progetto politico. Nel rispetto di tutte le candidature sono convinto che Stefano Bonaccini sia la scelta migliore, per le sue caratteristiche di concretezza, conoscenza del partito e della politica, e di leadership. Abbiamo bisogno di un segretario autorevole e credibile coi piedi per terra, capace di motivare, organizzare e di parlare con la gente, di farsi capire da tutti”.

“Non è facile ripartire, servono passione, impegno ed un rinnovato entusiasmo. La nostra comunità politica ha bisogno di punti di riferimento solidi e di un leader nazionale forte e capace di tenere insieme il valore eterogeneo che il pd ha l’ambizione di trattenere - conclude Vardigli - Vogliamo tornare a sentirci parte di una vera comunità, lo dobbiamo all’impegno dei nostri volontari e agli elettori di centro sinistra. Stefano saprà guidarci in questa nuova strada, insieme”.