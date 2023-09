Alluvione, Ferrero (FdI): "I soldi ci sono, basta lamentele"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

L’amministrazione locale non perde occasione per accusare il Governo di non aver stanziato sufficienti risorse per i Comuni alluvionati, ma soprattutto che poco o nulla è arrivato. Lamentele che non trovano riscontro nella realtà. Infatti il Ministero dell’Interno, in ottemperanza all’art 20 comma 4 bis del decreto alluvioni, inserito con la legge di conversione n. 100 del 31 luglio 2023, con un comunicato del 30 agosto 2023 ha erogato ai Comuni alluvionati 76 milioni e 500mila euro, prelevati dal Fondo di solidarietà. Il Viminale precisa “i mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di Controllo del MEF (UCB presso il Ministero dell’Interno) attraverso il sistema SICOGE per l’inoltro alla Banca d’Italia ed il successivo accreditamento ai Comuni” Ovvero Palazzo Merlato riceverà, a breve direttamente dalla Banca D’Italia, ben 8.139.842 euro per gli eventi alluvionali del maggio 2023! Denaro che il Comune potrà gestire direttamente e da non confondere con la dotazione del Commissario straordinario con la quale si dovranno pianificare i ristori, le massime urgenze e gli indennizzi. Denaro che si somma a quello già erogato, pare parzialmente, dal Governo, tramite la Regione, per le prime spese sostenute dal Comune di Ravenna, oltre ai quasi 7 milioni di euro del fondo donazioni private. Con 15 milioni di euro a disposizione è ora che l’amministrazione locale smetta di lamentarsi!

Alberto Ferrero, Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia e Capogruppo in Consiglio Comunale