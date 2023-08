Alluvione, lavoro e ospiti internazionali alla Festa dell'Unità: "Costruire un'alternativa al Governo"

Ospiti internazionali, esponenti dei partiti d'opposizione al Governo e un focus sull'alluvione di maggio. Questi sono alcuni degli elementi principali della Festa dell'Unità nazionale di Ravenna che si svolgerà negli spazi del Pala De Andrè dal 30 agosto all'11 settembre. Durante i 13 giorni di festa si alterneranno oltre 30 dibattiti e varie presentazioni di libri che saranno animati da ospiti nazionali ed europei, rappresentanti della società civile, dei sindacati, dell’associazionismo, del mondo economico. Sono oltre 1000 i volontari che in queste settimane hanno montato e allestito la Festa e che la gestiranno per tutta la durata a partire dai ristoranti, bar, pesca e tombola che ne faranno da cornice.

Vasto è il programma degli incontri politici a cui parteciperanno anche ospiti internazionali come Iraxte Garcia Peréz, politica spagnola e capogruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, e lo svedese Stefan Lofven, presidente del Partito Socialista Europeo. Grande spazio ai politici della sinistra italiana, con un'ampia rappresentanza del Pd e delle altre forze di opposizione al Governo: Pierluigi Bersani, Alessandra Moretti, Nicola Zingaretti, Paolo Gentiloni, Laura Boldrini, Roberto Speranza, Debora Serracchiani, Alessandro Zan, Maria Elena Boschi, Andrea Orlando, Maurizio Landini, Walter Veltroni, Lucio Caracciolo, Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini. Alla serata in ricordo di Andrea Purgatori parteciperà Enrico Mentana, Maurizio Landini dialogherà con Don Luigi Ciotti. Come anticipato ci saranno ospiti anche di altri partiti: Carlo Calenda, Maria Stella Gelmini, Maria Elena Boschi, Roberto Fico, Giuseppe Conte. L'apertura sarà del 30 agosto sarà affidato alla segretaria nazionale Elly Schlein con un dibattito sulle elezioni europee e amministrative del 2024. Schlein tornerà poi per il comizio di chiusura della festa il 10 settembre.

Sarà la terza volta che la festa nazionale del Partito Democratico viene ospitata a Ravenna e sarà "la festa della ripartenza", annuncia il segretario provinciale del Pd di Ravenna Alessandro Barattoni con un focus dedicato al post alluvione. "Ci sono ritardi inspiegabili nei risarcimenti ai cittadini: per noi il tema alluvione sarà centrale. Il partito nazionale con questa scelta mantiene un faro acceso, affinché il tema non venga dimenticato". Alla Festa, che vede anche la collaborazione di Anpi e Arci, si affronteranno anche altri temi, a partire da lavoro e sanità, con due raccolte firme su salario minimo e sulla legge per la sanità pubblica. "Sarà uno spazio di incontro e socialità - sottolinea Ouidad Bakkali, deputata ravennate del Pd - Una Festa che parla del nostro tempo, del nostro territorio e della nostra comunità". Non manca poi un attacco al Governo sull'alluvione: "Ancora gli indennizzi promessi non sono stati erogati, stanno passando troppe settimane". Il tema dell'alluvione vedrà un confronto anche su temi collaterali come il cambiamento climatico, la transizione energetica, passando poi per la violenza di genere, la sanità, la riforma dei porti e le politiche migratorie. "Temi su cui il Governo si sta rivelando inadeguato".

"Chiediamo al Governo risposte che al momento non stanno arrivando per una terra che rappresenta un nodo fondamentale per l'intero Paese. La ricostruzione della Romagna è una questione nazionale - afferma Igor Taruffi, assessore regionale e responsabile dell’organizzazione nazionale del Pd - Già da giugno temevamo che ci sarebbe stato bisogno di mantenere alta l'attenzione sull'alluvione. Lo Stato faccia sentire la sua presenza non solo a parole". L'attenzione però sarà puntata anche sul Pnrr che, per Taruffi, "rischia di essere un'occasione non in linea con le aspettative". Non ci sarà però un confronto diretto con i membri della maggioranza nazionale. "E' necessario costruire una proposta alternativa, in grado di essere una maggioranza nel Paese. Su alcuni temi, come il salario minimo, c'è una maggioranza diversa rispetto a quella che è attualmente al Governo".

Oltre ai dibattiti politici, la Festa avrà 5 punti ristoro e un fitto calendario di spettacoli, intrattenimenti e presentazioni letterarie. Le entrate della Festa saranno quelle 'tradizionali' sul lato parcheggi e sul lato opposto di viale Europa. La festa sarà ospitata nell'area che va dal Pala De Andrè verso via Trieste. Una kermesse compatta, dalla quale rimangono esclusi quindi gli spazi occupati dal cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport e dalle strutture già presenti per la fiera Omc che si terrà in autunno.

Il calendario di incontri e dibattiti

Mercoledì 30 agosto ore 19:30 Inaugurazione stand Camera dei Deputati: Chiara Braga, Andrea De Maria. Ore 20:30 inaugurazione della Festa nazionale

Alessandro Barattoni, Luigi Tosiani, Michele De Pascale, Elly Schlein. A seguire “Verso le europee 2024” : Iraxte Garcia Peréz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini. Modera Giulio Gambino.

Giovedì 31 agosto ore 18:30: “Agricoltura: i nuovi equilibri tra cambiamenti climatici e sostenibilità”: Camilla Laureti, Alessio Mammi, Stefano Vaccari, Cristiano Fini, Giovanna Parmigiani, Simone Gamberini. Interverranno alcune aziende che già hanno intrapreso la strada dell'innovazione e della sostenibilità. Ore 20: “Cento anni di Don Minzoni”: Pierluigi Castagnetti, Albertina Soliani, Maria Pia Garavaglia

Venerdì 1 settembre ore 18:30: Un altro genere di futuro: Cecilia D’Elia, Giulia Sudano, Azzurra Rinaldi, Linda Laura Sabbadini, Livia Turco. Modera Lorenzo De Cicco. Ore 20: L’Alluvione e la ricostruzione in Emili-Romagna: Irene Priolo, Vasco Errani, Giuliano Zignani, Roberto Bozzi, Michele De Pascale, Chiara Braga. Modera Vanessa Ricciardi. Ore 21: Pierluigi Bersani, Carlo Calenda. Modera Francesca Schiachi.

Sabato 2 settembre ore 18.30: Report europeo Covid 19: Alessandra Moretti, Fabrizio Barca, Massimo Florio. Modera Wanda Marra. Ore 20: Per un'alternativa alla destra in Italia e in Europa: Nicola Zingaretti, Pina Picierno. Modera Alessandro De Angelis. Ore 21: Il futuro dell’Europa: Paolo Gentiloni intervistato da Maurizio Molinari.

Domenica 3 settembre ore 18:30: La Rai del futuro: come renderla indipendente dalla politica: Ouidad Bakkali, Sandro Ruotolo, Stefano Graziano, Dolores Bevilacqua, Elisa Marincola, Maria Stella Gelmini, Angelo Bonelli. Modera Antonella Baccaro; ore 20: Le politiche per il Mediterraneo: Laura Boldrini, Lorenzo Guerini, Walter Massa, Emiliano Manfredonia. Modera Francesco Cancellato. ore 21 La sanità pubblica: Marina Sereni, Roberto Speranza, Nino Cartabellotta, Daniela Barbaresi, Annalisa Mandorino, Raffaele Donini. Modera Ettore Tazzioli.

Lunedì 4 settembre ore 18:30 Pnnr da opportunità a occasione mancata? Alessandro Alfieri, Piero De Luca, Gaetano Manfredi, Simona Bonafè, Vanessa Pallucchi. Modera Serena Riformato. Ore 20: Quale riforma della giustizia? Debora Serracchiani, Cafiero de Raho, Alfredo Bazoli. Modera Emiliano Fittipaldi. Ore 21 L’Italia dei diritti Alessandro Zan, Maria Elena Boschi, Riccardo Magi, Marco Grimaldi, Natascia Maesi, Alessia Crocini. Modera Daniela Preziosi

Martedì 5 settembre ore 18:30 “Formare al futuro: emancipazione e democrazia”Irene Manzi, Alfredo D’Attorre, Ivana Barbacci, Gianna Fracassi, Valentina Grippo, Laura Marzi, Vincenza Rando. Modera Rosalba Carbutti. ore 20: Partecipazione, comunicazione e formazione nel nuovo Pd. Marwa Mahmoud, Michele Fina, Giulia Blasi, Tommaso Dotti, Mattia Santori. Modera Simone Canettieri; ore 21: Il salario minimo, una misura di civiltà con Maria Cecilia Guerra, Nunzia Catalfo, Marco Sarracino, Peppe De Cristofaro. Modera Niccolò Caratelli.

Mercoledì 6 settembre ore 18:30: Il lavoro prima di tutto con Andrea Orlando; ore 20: Per il lavoro per la legalità: Maurizio Landini, Don Luigi Ciotti. Introduce Marta Bonafoni. ore 21: La sfida alla destra Roberto Gualtieri, Francesco Boccia. Modera Micaela Bongi. Ore 21.45 I have a dream. Sessant’anni dopo, i sogni e l’utopia nell’esperienza del riformismo democratico. Con Walter Veltroni.

Giovedì 7 settembre ore 17:30: Le proposte del Pd per il futuro della portualità italiana, Paola De Micheli, Andrea Corsini, Davide Gariglio, Valentina Ghio. ore 18:30: In ricordo di Don Milani: Rosy Bindi, Anna Agostino Burberi, Anna Ascani. ore 20: L'energia che serve al Paese: Annalisa Corrado, Maria Teresa Imparato, Leonardo Becchetti, Monia Monni, Barbara Floridia. ore 21: Le politiche per la casa: Pierfrancesco Majorino, Dario Nardella, Eleonora Evi, Roberto Fico, Emily Clancy. Modera Eleonora Capelli

Venerdì 8 settembre ore 17:30 Rilanciare il Sud per rilanciare il Paese; ore 18:30: 8 settembre '43: a ottant'anni, ora e sempre Resistenza!; Stefania Bonaldi, Renzo Savini, Paolo Lucchi, Marinella Melandri, Ombretta Cortesi, Michela Ponzani, Paolo Berizzi. ore 20: Sviluppo e politiche industriali: Antonio Misiani, Stefano Patuanelli, Patrizia De Luise, Luigi Sbarra. Modera Emilia Patta. ore 21: Scenari di guerra, speranze di pace: Peppe Provenzano, Lucio Caracciolo, Francesca Mannocchi. Modera David Parenzo

Sabato 9 settembre ore 16: assemblea GD; ore 18:30: Politica e dintorni Gianni Cuperlo, Luca Bottura; ore 19:30 Il futuro dell'Europa con Stefan Lofven

ore 20: In ricordo di Andrea Purgatori; Enrico Mentana, Marco Risi, Daria Bonfietti, Paolo Siani, Chiara Gribaudo, Walter Verini.; ore 21: Si riparte! Stefano Bonaccini, Giuseppe Conte. Modera Susanna Turco.

Domenica 10 settembre ore 10:30 assemblea con i Segretari regionali, provinciali e di circolo. Igor Taruffi; ore 14:30 assemblea dei Responsabili organizzazione e Tesorieri regionali e provinciali; ore 15 incontro eurodeputati Pd; ore 18: Luigi Tosiani, Marco Furfaro. ELLY SCHLEIN "Il nostro tempo".