Ambiente, Mastacchi (Rete Civica): "Rimuovere la discarica di Mezzano con i rifiuti delle zone alluvionate"

Rimuovere la discarica provvisoria realizzata a Mezzano, dove sono stati trasferiti i rifiuti provenienti dalle zone alluvionate. Lo ha chiesto, al Question time, Marco Mastacchi, capogruppo di Rete Civica, con un’interrogazione in cui invita la Regione a chiarire se il centro provvisorio di stoccaggio rifiuti può comportare criticità e sollecita un intervento affinché le relative segnalazioni dei cittadini al sindaco vengano accolte. "Da quel sito - ha sottolineato Mastacchi - sono segnalati cattivi odori, forse dovuti all'acqua sui rifiuti usata per spegnere l'incendio sviluppatosi a giugno, o al dilavamento che ha generato percolato".

Al consigliere ha risposto l'assessora all'Ambiente, Irene Priolo. "Attualmente la discarica è libera da rifiuti ed è chiusa dal 31 luglio. Sono state pulite sia l'area sia le condotte fognarie. L'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio è finita nella rete di raccolta dell'acqua. E' escluso che gli odori siano riconducibili allo stoccaggio dei rifiuti dell'alluvione. Le verifiche Arpae sono state circoscritte a due serbatoi vicino alla ferrovia - serbatoi di melassa di uno zuccherificio, che contenevano fertilizzante che a contatto con acqua è fermentato (odore di pesce marcio). Il fertilizzante è stato sparso in campo dal 2 ottobre. Il Comune Ravenna ha emesso un comunicato stampa per spiegare l'impiego agronomico del fertilizzante, che non è nocivo. Il 6 ottobre le operazioni si sono concluse". Mastacchi ha replicato che "se risulterà nei fatti così, mi ritengo soddisfatto".