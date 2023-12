Asili gratis in montagna, Liverani (Lega)"Bluff della Regione, inserito il paletto dell'Isee"

“La Giunta faccia chiarezza sul tema della gratuità degli asili in montagna. Le rette dovrebbero essere completamente gratuite e la maggioranza Bonaccini gonfia il petto attraverso le pagine di stampa, orgogliosa della misura. Eppure sindaci, assessori e utenza smentiscono le parole del governatore e dell’assessore Igor Taruffi”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani a margine del question time sulla vicenda portato oggi in aula dal capogruppo in consiglio regionale del Carroccio e segretario Lega Emilia Matteo Rancan.

“In realtà è stato inserito il criterio dell’Isee per la valutazione del pagamento della retta, fatto che ha creato un po' di scompiglio. Abbiamo chiesto conto della questione alla Giunta, domandando come mai sia stata inserita questo paletto che a noi non risulta annunciato da nessuna parte in precedenza e abbiamo ricevuto una risposta parziale. Taruffi infatti, assicurando il necessario stanziamento dei fondi regionali necessari ai Comuni per garantire la gratuità degli asili per tutti i cittadini della montagna e delle aree interne, non ha risposto sul motivo dell’inserimento del criterio dell’Isee” ha spiegato l’esponente leghista. “Per raggiungere gli importanti obiettivi per cui è nata questa misura, che ha ricevuto anche l’approvazione del gruppo Lega, il servizio deve essere gratuito per tutti a prescindere. L’auspicio è che l’atto ispettivo presentato oggi in aula sia l’occasione per correggere il tiro o modificare la comunicazione. La Regione ha sempre parlato di asili gratuiti per tutti ma, nei fatti, c’è chi ancora paga per usufruire del servizio” ha concluso Liverani.