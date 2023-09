Autocisterna ribaltata, il vicesindaco: "Fuoriusciti 560 litri di alcool metilico. Bonifica in corso"

Lo scorso 29 agosto si era verificato un incidente su via Canale Magni dove un camionista aveva perso il controllo dell'autocisterna rovesciandosi su un fianco nel campo adiacente alla strada. Dopo il fatto, il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, aveva presentato un'interrogazione per porre alcuni dubbi: "Trattandosi di un trasporto di merce pericolosa, la targa obbligatoria (336/1230) finita a terra, identificativa del prodotto trasportato, dimostrava trattarsi invece di alcol metilico, cioè metanolo, che, non essendo solo altamente infiammabile come l’alcol, è anche tossico. Osservai inoltre come, nella parte superiore della cisterna, fosse presente un netto squarcio a contatto col terreno. Se almeno una parte del liquido fosse fuoruscito, non sarebbe bastata l’immediata messa in sicurezza, operata lodevolmente dai Vigili dei Fuoco, che aveva consentito di riaprire la strada al traffico alle 9.00 del giorno dopo, bensì una profonda bonifica ambientale".

"Con l’interrogazione - sottolinea Ancisi - chiesi dunque di conoscere esattamente come erano andati i fatti, tanto più che le bolle di accompagnamento, mostrando la differenza eventuale tra la quantità della sostanza trasportata dall’autocisterna incidentata e quella trasferita in un’altra, avrebbero rilevato se c’era stata dispersione del liquido nel terreno. In particolare, chiesi informazioni sulle misure e sugli interventi compiuti o in corso o da svolgersi, partendo, ad esempio, da campionamenti di acque e terreno nella zona dell’incidente".

Nella giornata di giovedì è arrivata la risposta del vicesindaco Eugenio Fusignani. "La società proprietaria del mezzo comunicava l'avvenuto sinistro (autodenuncia) nel corso del quale vi era stata una fuoriuscita di circa 560 litri di Alcool Metilico, su un carico iniziale di 33.000 litri circa - si legge nella risposta del vicesindaco - La società anticipava anche i lavori di messa in sicurezza di completamento che sarebbero stati svolti nei giorni successivi, che constano essere esattamente: rimozione della parte superficiale di terreno mediante escavatore; realizzazione di una serie di buche (trincee) in corrispondenza delle aree di sversamento dei liquidi, per valutare l'eventuale inquinamento della matrice terreno; analisi di caratterizzazione dei rifiuti, terreni; copertura delle aree di scavo e di ripristino con telo in HDPE. Sentita ARPAE, venivano confermate le operazioni, tuttora in corso, di messa in sicurezza e bonifica del sito, sotto il controllo della predetta Agenzia”.