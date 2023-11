Bagnacavallo, una serata per la pace in Medio Oriente

Lunedì alle ore 20.30, nella sala di Palazzo Vecchio in Piazza della Libertà a Bagnacavallo, il Partito Democratico terrà un incontro pubblico sul tema “No alla guerra, No al terrorismo, Si al diritto internazionale, Si alla sicurezza di Palestinesi e Israeliani”. L’iniziativa, presieduta da Caterina Corzani, segretaria del circolo PD di Bagnacavallo, vedrà la partecipazione dell’On. Ouidad Bakkali e dell’On. Giuseppe Provenzano, responsabile della sezione Esteri del PD.

“Bisogna affrontare con risolutezza e subito l’emergenza umanitaria nella striscia di Gaza: la priorità è salvare la vita di migliaia di persone, la maggior parte minori, sottoposte ormai da un mese ad incessanti bombardamenti israeliani che hanno provocato quasi 10.000 morti. Istituire subito corridoi umanitari e arrivare ad una tregua per portare soccorso, acqua, cibo, medicinali ed energia ad una popolazione stremata e disperata.” Così afferma una nota della Segreteria Comunale del PD di Bagnacavallo che prosegue: “Va evitata una vera e propria catastrofe umanitaria della quale chiunque resti indifferente ne diventa complice e colpevole. Il popolo Palestinese non è Hamas. Il diritto alla difesa di Israele e la giusta azione antiterrorismo contro Hamas, a seguito del vile e criminale attacco del 7 ottobre, non possono far pagare alla popolazione civile inerme le responsabilità dei terroristi. Va data attuazione alla risoluzione dell’Onu sulla quale il nostro paese ha pavidamente deciso di non votare. Bisogna agire con forza e subito. Innanzitutto per la liberazione degli ostaggi, e per evitare una escalation militare del conflitto che metterebbe a rischio la pace mondiale. Per questo - conclude la segreteria comunale del PD di Bagnacavallo – come Democratici di Bagnacavallo ci mobilitiamo e chiediamo a tutti i cittadini di partecipare con noi e tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad ogni iniziativa utile ad imporre subito una pace giusta e duratura in Medio Oriente.”