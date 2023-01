Cervia, Lega: "La ferrovia divide la città, serve un sottopasso in via Di Vittorio"

"La linea ferroviaria divide in due la città e i passaggi a livello presenti nel nostro territorio gravano pesantemente sulla circolazione stradale, infatti in caso di mal funzionamento delle barriere il traffico rimane paralizzato". Partendo da questo presupposto, i consiglieri della Lega a Cervia Enea Puntiroli, Daniela Monti e Stefano Versari presentano un ordine del giorno per chiedere all'Ammninistrazione comunale di realizzare in tempi brevi uno studio per la fattibilità di un sottopasso in viale Giuseppe Di Vittorio. Il viale, come spiegano i consiglieri del Carroccio, "è una delle arterie principali in entrata ed uscita da Cervia, soprattutto per il traffico da e per Ravenna - dove inoltre sarebbe - in fase di realizzazione un nuovo raccordo tra via Martiri Fantini e viale G. di Vittorio che renderà più agevole la percorrenza tra le due strade".

Secondo il gruppo consiliare della Lega, "una via veloce, scorrevole e senza impedimenti, permetterebbe ad ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine di muoversi liberamente in caso d’urgenza - e il sottopasso proposto - dovrebbe avere dimensioni sufficientemente ampie per permettere il passaggio di autovetture, pedoni, biciclette e mezzi ingombranti". Per questo i consiglieri leghisti chiedono alla Giunta di procedere "con la progettazione e realizzazione di tale infrastruttura fondamentale per la nostra città, in tempi tecnicamente accettabili".