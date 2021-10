Chiusura dei ponti su via Baiona, la Lega: "La Giunta ha un piano per contenere i disagi?"

Nuova Giunta, problemi vecchi. Il neoconsiglieri comunali della Lega a Ravenna, Gianfilippo Rolando e Giacomo Ercolani, chiedono risposte sui ponti della via Baiona a Porto Corsini. "Inaccettabile il silenzio di Sindaco e della scorsa giunta su un problema così sentito nel territorio - affermano i consiglieri del Carroccio - La nostra prima azione fatta il giorno stesso della firma di accettazione del ruolo di consiglieri comunali è stata ripresentare la stessa interrogazione, augurandoci questa volta di ricevere risposta dalla nuova giunta".

Rolando ed Ercolani, chiedono in particolare risposte rispetto ai disagi che la comunità dei Lidi Nord incontrerà con la chiusura dei ponti su via Baiona. I due consiglieri domandano quindi ai componenti della nuova Giunta ravennate: "Se avessero già un piano per garantire servizi e contenere i disagi? Se hanno previsto il raddoppio del traghetto e il libero passaggio per residenti e lavoratori? Se sia possibile accorciare il tempo di chiusura totale dei ponti magari sostituendo ove possibile col traffico alternato? E' previsto un monitoraggio costante di avanzamento lavori ad associazioni di categorie ed enti territoriali?"

Rispetto al trasporto pubblico, i leghisti si chiedono se sia previsto un terzo bus per il servizio scolastico e se in generale il servizio di trasporto pubblico sarà incrementato. Infine chiedono alla Giunta se "ritiene necessario una mediazione per realizzare un presidio medico e veterinario temporaneo? In caso di chiusura della Romea mentre i ponti sono chiusi vi è già un piano alternativo per eventuali servizi di soccorso, 118 e pendolari? Si possa attivare una mediazione per aumentare l’illuminazione sulla Romea? Sia previsto per quanto ne compete il comune una riduzione proporzionata alla chiusura del ponte di Tari, Imu e suolo pubblico?".