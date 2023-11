Dalla tromba marina all'alluvione, il sindaco Medri: "Abbiamo affrontato anni di gravi emergenze"

"Abbiamo dovuto affrontare, tutti concentrati in questi ultimi 4 anni e mezzo, le più gravi emergenze dal dopoguerra ad oggi": con queste parole il sindaco uscente di Cervia, Massimo Medri, traccia un bilancio sul suo mandato da primo cittadino che si avvia al termine, dato che ha già annunciato di non ripresentarsi alla prossima tornata elettorale del 2024. Attraverso una lunga dichiarazione, Medri ricorda le grandi difficoltà attraversate dalla comunità cervese negli ultimi anni, cogliendo anche l'occasione per rispondere ad alcune critiche.

Il sindaco cervese ricorda innanzitutto il "luglio 2019 quando una tromba marina ha devastato oltre 30 ettari della nostra Pineta e un’intera zona di Milano Marittima. In quell’occasione abbiamo reagito dimostrando efficienza e volontà rimettendo a posto la città in 48 ore e ricevendo il plauso di tutta la stampa nazionale". Poi è giunta l’epidemia di Covid "che ha provato lutti anche a Cervia e come ovunque abbiamo dovuto far fronte all’emergenza, mobilitando tutta la struttura comunale per assistere persone, famiglie e imprese - afferma Medri - Un periodo che ha comportato forti ritardi nell’esecuzione di lavori già programmati per il “fermo” delle aziende appaltatrici e per il rallentamento del lavoro negli uffici, causati dall’isolamento e dalle quarantene di molti operatori. A questo è seguito l’inizio della guerra in Ucraina con forti aumenti delle materie prime che hanno comportato una revisione dei prezzi di tutti i progetti in corso". A tutto questo si è aggiunto "un attacco hacker al nostro sistema informatico che ha bloccato l’operatività degli uffici per un lungo periodo".

"Usciti dalla fase critica del Covid abbiamo dovuto affrontare alcuni fenomeni climatici sfavorevoli sempre più ricorrenti e culminati in un forte temporale del tutto imprevisto e localizzato nella nostra zona che nel settembre del 2022 ha messo a dura prova l’organizzazione di Ironman. Anche in quel caso ce la siamo cavata bene ricevendo i ringraziamenti delle varie realtà mondiali legate a questo tipo di sport. Anche qui la struttura comunale ha retto pur sostenendo uno sforzo straordinario", prosegue il sindaco.

Si giunge quindi agli avvenimenti del 2023, con l'alluvione di maggio: "E’ stato uno sforzo enorme per affrontare questa ennesima emergenza; i primi giorni da soli come Protezione civile comunale, poi con il volontariato e con l’aiuto di tutte le città e delle organizzazioni di protezione provenienti da varie parti. Anche in questa drammatica occasione non abbiamo lasciato nessuno da solo; gli evacuati hanno trovato una dignitosa sistemazione e abbiamo disposto i primi ristori, attingendo alle casse comunali". E poi a luglio "un’altra tempesta perfetta si è abbattuta sulla nostra città abbattendo circa 3.000 alberi e devastando intere zone del nostro territorio, provocando importanti danni sia al patrimonio pubblico che alle abitazioni private. Siamo intervenuti con somma urgenza ripristinando strade e impianti, modificando il bilancio comunale e destinando risorse aggiuntive".

"Tutto questo non per giustificare ritardi e lacune che magari, secondo il giudizio di qualcuno ci sono stati, ma per riconoscere obiettivamente le difficoltà epocali di questo periodo; ma soprattutto per mettere in rilievo orgogliosamente la capacità di una città di reagire ai problemi immani che abbiamo avuto e la voglia sempre di ripartire. Non ci sono meriti da ascrivere a qualcuno in particolare, ma sicuramente abbiamo fatto tutto il possibile e qualche volta anche l’impossibile, mantenendo la città unita e dando un’immagine esterna di efficienza e produttività. Qualcuno in questa fase (è iniziata la campagna elettorale) si permette di giudicare l’operato di questa Amministrazione parlando di parentesi da chiudere. Parliamo di personaggi che non si sono mai visti sul territorio neppure durante le fasi più critiche - conclude Medri - Mi auguro che la città e le sue rappresentanze politiche sappiano rispondere a queste provocazioni, mettendo le cose al proprio posto".