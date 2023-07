Darsena, Esposito (FdI): "Degrado, abbandono e pericolo in via Magazzini Posteriori"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

È davvero sconcertante dover segnalare continuamente lo stato di indecente abbandono in cui versano alcune strade in zone anche centrali della nostra Città.

Ogni volta ci ripetiamo che peggio non possa andare, ed invece sembra che al fondo non ci sia davvero limite. È esattamente il caso segnalatomi da un Cittadino, laddove in via Magazzini Posteriori la sporcizia, il degrado, l’erba ormai in forma di arbusto ed addirittura la presenza di ratti e perfino di un serpente che in quella sporcizia trovano facilmente l’ambiente ideale, la fanno da padrone. Chi abita e lavora in quella strada ha spesso grosse difficoltà a dover affrontare un percorso più simile ad una disordinata savana che ad una strada nella civilissima Ravenna. Alcune colleghe del Cittadino segnalante, hanno a lui espresso tutto il loro disagio per tale indecente e davvero incivile situazione.

Eppure siamo in una zona centrale della nostra Città, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dalle banchine del molo che ospitano la barca di Gardini. Ma evidentemente chi deve garantire pulizia e decoro alla nostra Città “forse” frequenta altre zone e non ne è per nulla consapevole. Davvero non è più possibile accettare l’incapacità e l’inadeguatezza di chi guida la nostra Città e che evidentemente non ha né le competenze né la voglia di mettersi veramente al servizio della nostra Collettività.

Si chiede a Sindaco e Giunta di provvedere immediatamente alla pulizia ed alla bonifica di via Magazzini Posteriori, eliminando ogni possibile presenza di ratti ed altri animali simili pericolosi per le persone; prevedere un servizio costante e permanente di pulizia e monitoraggio delle condizioni igienico sanitarie della strada medesima, oltre che dell’intera zona; attivare quei “doverosi controlli” sul territorio che evidentemente ad oggi mancano. Sarebbe opportuno che Sindaco e Giunta ricordassero sempre che la Città appartiene ai suoi Cittadini e non a chi l’amministra.

Renato Esposito - Vice Capogruppo Fratelli d’Italia