Elezioni 2024, il Partito Repubblicano e la lista Cervia Domani si separano

Un altro movimento nel consiglio comunale di Cervia. Dopo l'adesione della lista Romagna Cervese a Indipendenza, il neo-movimento fondato a Roma da Gianni Alemanno e Massimo Arlecchino, la segreteria del Partito repubblicano italiano di Cervia e la presidenza della lista civica Cervia Domani hanno di comune accordo deciso di chiudere l’esperienza di collaborazione politica, che si era concretizzata con la presentazione di un’unica lista nella consultazione amministrativa del 2019.

Vengono comunque sottolineati "i buoni risultati conseguiti da questa collaborazione, con l’aver assicurato sufficiente stabilità all’Amministrazione del Sindaco Medri ed aver portato avanti istanze importanti per la città, pur in una situazione complessiva molto difficile con eventi negativi quali la pandemia, la crisi, l’alluvione, etc, verificatisi nel periodo di mandato".

Viene formulato congiuntamente "un grazie al Sindaco Massimo Medri per l’attenzione dedicata alla Lista e a Gabriele Armuzzi, Vicesindaco e Rappresentante della Lista, per l’impegno e l’attività svolta". Relativamente alle prospettive future collegate alle nuove elezioni di giugno 2024, ciascuna parte andrà a definire nelle prossime settimane in modo indipendente le proprie decisioni.