Elezioni a Conselice, il candidato Sangiorgi (Comunità Protagonista) inaugura due sedi elettorali

Sabato 30 marzo alle ore 10.30, al civico 24 di via Andrea Costa, apre la sede elettorale a Lavezzola a sostegno della lista civica 'Comunità Protagonista'. Dopo l'inaugurazione della sede elettorale di Conselice, altre due tappe per il comitato della lista civica di centrosinitstra a sostegno della candidatura a sindaco di Andrea Sangiorgi. Il 5 aprile inaugurerà invece la sede di San Patrizio (ore 20.30, presso l'ex bar cittadino in via Mameli).

"Abbiamo deciso di portare la campagna elettorale sui tre paesi privilegiando momenti di incontro e confronto e dialogo con la cittadinanza nelle sedi elettorali, con eventi tematici anche nei centri civici del territorio per essere vicini ai cittadini concretamente, e non solo a parole - spiega Sangiorgi - La mia candidatura è espressione di un rinnovamento chiaro, fedele ai valori in cui le nostre comunità hanno sempre creduto. In questi mesi continueremo ad incontrare i tanti delusi e distanti: a loro diremo che hanno ragione e che si può cambiare per tornare ad avere fiducia nel futuro. Dimostreremo, insieme a tante e tanti di essere in grado di scrivere una storia nuova con nuovi volti e priorità, senza scendere a compromessi sui valori del centrosinistra".

"Ci aspetta un lungo cammino, che faremo strada per strada, ascoltando e incontrando le persone, con proposte chiare per rispondere alle tante criticità del quotidiano - prosegue il candidato sindaco - Provengo da una generazione sempre più sfiduciata davanti all'incertezza e alla precarietà del futuro. In tanti, giovani e non, si stanno avvicinando al nostro progetto, in cui vedono uno spazio aperto e inclusivo di partecipazione, un luogo in cui costruire, insieme, il Comune di domani per vincere l'incertezza e la precarietà. Una sfida che intendiamo affrontare con energia e determinazione, perché per Conselice, Lavezzola e San Patrizio è giunto il momento di una storia nuova".