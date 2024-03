Elezioni a Conselice, apre il punto d'ascolto della lista civica 'Con Voi'

La lista civica 'Con Voi - Insieme per Ripartire', in corsa per la fascia tricolore del Comune di Conselice alle prossime elezioni amministrative dell'8-9 giugno con il candidato sindaco Gianfranco Fabbri, entra nel vivo del percorso di ascolto e comprensione delle istanze della comunità anche presso vari punti dislocati sul territorio. Dopo i primi confronti avuti con i cittadini in queste settimane, sabato 30 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, ci sarà l'inaugurazione del punto d'ascolto di Conselice in via Puntiroli 16, poi aperto ai cittadini il lunedì e giovedì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 12. Previsto un piccolo rinfresco di benvenuto. Per quanto riguarda il punto d'ascolto di Lavezzola, in Piazza Caduti 13, dal prossimo 2 aprile porte aperte il mercoledì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 12.