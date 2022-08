Elezioni politiche 2022, i candidati di +Europa firmano il 'patto con il territorio'

Nevio Salimbeni, Matilde Marletta, Caterina Basevi e Anna Neri - i quattro candidati ravennati e faentini di +Europa presenti nel proporzionale di Camera e Senato alle elezioni politiche - sabato mattina al mercato di Ravenna alle ore 10,30 organizzano un'iniziativa durante il quale firmeranno il “Patto con il territorio dei candidati”. I candidati di +Europa Ravenna firmeranno un documento che contiene alcuni impegni molto precisi di relazione tra gli eletti e il territorio di provenienza.

Nevio Salimbeni, capolista di +Europa alla Camera (distretto Romagna + Ferrara) ha così spiegato la scelta: “In questi anni molto del discredito della politica è stato causato proprio dalla distanza tra eletti ed elettori, distanza che rischia di essere ancora più ampia dopo la pessima legge costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari senza modificare il bicameralismo e le loro funzioni; per questo come candidati locali abbiamo deciso di prenderci un impegno solenne, scritto e molto chiaro. Non ci siamo limitati ad un programma – quello di +Europa è pubblico da giorni – ma offriamo anche un metodo nuovo, serio e partecipativo di relazione e verifica del lavoro che svolgeremo, se eletti, in Parlamento. Questa proposta verrà esplicitata e firmata sabato mattina al mercato di Ravenna".