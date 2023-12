Ferrero (FdI): "Strage di alberi in centro a Ravenna"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

In un periodo in cui ognuno deve fare la propria parte per combattere e mitigare il cambiamento climatico, le alberature stradali ed i parchi alberati sono una indubbia ricchezza. Tutti sappiamo che una strada che abbia delle alberature, in estate, risulta essere di molti gradi più fresca rispetto ad una strada priva di alberi. Lo stesso dicasi per gli spazi verdi. Purtroppo a Ravenna nel corso degli anni sono stati piantumati lungo le strade e le piste ciclabili essenze arboree spesso non indicate per quella particolare ubicazione. Alberi con radici superficiali, come i pioppi, lungo le piste ciclabili, con il risultato che la sede stradale diventa impercorribile oppure alberi da frutta come i prugni lungo i marciapiedi col risultato che in estate sotto ogni albero è tutto sporco.

La soluzione tuttavia non è l’eradicazione di piante ormai cresciute, semmai la loro progressiva sostituzione e la messa a dimora di alberi idonei nelle nuove piantumazioni. Purtroppo da qualche tempo a questa parte si assiste ad una vera e propria strage di alberi, perfettamente sani, peraltro in parchi e non lungo strade. All’ippodromo, per esempio, sono stati abbattuti 11 pini quasi secolari, perfettamente sani. In quel caso che danno facevano? Non ci sono strade o marciapiedi, ma uno spazio verde. Questo è soltanto un esempio, anche in altre zone si sta procedendo a tagliare, andando a depauperare una importante ricchezza per la nostra città. A tale proposito presenterò nei prossimi giorni una interrogazione comunale.

Alberto Ferrero, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia e capogruppo Fratelli d’Italia Consiglio Comunale