Guerra in Ucraina, l'incontro di Rifondazione Comunista: "Un'analisi che va oltre il pensiero unico"

La federazione di Ravenna di Rifondazione Comunista organizza un incontro con il professor Angelo D'Orsi, dal titolo "Contro la guerra, per la rinascita della Sinistra". L'appuntamento è per sabato 18 giugno alle ore 21 presso la sala d'Attorre in via Ponte Marino 2. "Un'analisi del conflitto in corso che va oltre il pensiero unico e la propaganda mediatica, e un'occasione per ricreare il fronte progressista", fanno sapere dal partito. Gramsciano, storico, giornalista e docente di storia delle dottrine politiche dell'Università di Torino sino al 2017, il professor D'Orsi si occupa di militarismo, pacifismo, di nazionalismo e di fascismo, di nuove guerre. Ha collaborato con Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Stampa, Quotidiano dei lavoratori e il Fatto Quotidiano.