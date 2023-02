Il bilancio di previsione di Massa Lombarda: "Virtuoso nonostante la manovra del Governo"

È stato presentato, durante il Consiglio Comunale di martedì 7 febbraio, il bilancio di previsione 2023 di Massa Lombarda, che sarà approvato il prossimo 28 febbraio. Il piano degli investimenti sfiora i 5milioni di euro in 3 anni, a cui si aggiungono i 662mila euro giunti dal Pnrr assegnati per il rifacimento delle sale mense delle scuole elementari di Massa Lombarda e Fruges.

“Per quanto riguarda l’anno in corso il comune di Massa Lombarda continuerà a fornire servizi alla persona di qualità, con adeguamenti tariffari e fiscali ben sotto l’aumento inflattivo – ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi – L’oculatezza il rigore e la serietà con cui continuiamo a predisporre i bilanci di previsione, in questo caso il pluriennale 2023/25, è testimoniato anche dal fatto che l’indebitamento dei cittadini di Massa Lombarda è il più basso dell’intera provincia di Ravenna e corrisponde a meno di 200 euro pro-capite”.

‘’Nonostante le difficoltà indotte da una serie di fattori - prosegue Bassi - quali la fase pandemica non ancora risolta, la guerra in Ucraina che ha generato una speculazione insopportabile su pubblica illuminazione e costi del riscaldamento, l’inflazione tornata dopo molti anni in doppia cifra, il comune di Massa Lombarda riesce a fronteggiarle con un bilancio adeguato alle necessità dei nostri concittadini. Ad aggravare tutto ciò il Governo ha varato una legge di bilancio che aggraverà la crisi economica e sociale. Si tratta di una manovra che non fronteggia l’inflazione, ma porta ad incrementare il divario sociale tra i cittadini, aggravando la povertà e favorendo gli evasori. È lo stesso governo che non concede nulla ai Comuni, che avevano richiesto un miliardo per fronteggiare le difficoltà del momento, ma concede 850 milioni di euro alle società di calcio per rateizzare i debiti nei confronti dello Stato. Nonostante questa situazione da lacrime e sangue riesce a rispondere ai bisogni dei cittadini”.

Il Comune di Massa Lombarda, a seguito dell’aumento dei costi energetici pari a oltre 630mila euro rispetto al 2022, ha scelto di mettere a bilancio il 65% di quanto speso nell’anno da poco terminato, auspicando un ritorno graduale ma duraturo alla normalità.